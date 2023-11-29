《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局北京分局日前就農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）違規辦理結售匯業務等行為，對其給予警告，並罰沒近７００萬元（人民

幣．下同）。相關責任人一同被罰。農行表示，表示堅持立行立改和根源性整改並重，在現場檢

查發現問題時即刻開展整改，目前相關問題均已整改完畢。

外管局北京分局網站顯示，農行因辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外

匯收支的一致性進行合理審查；違反規定辦理資本項目資金收付；違反規定辦理結匯、售匯業務

，以及未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料四項內容違規被罰。外管局北京分局對其

給予警告，沒收違法所得１４１﹒８５萬元，並罰款５５３萬元。

農行稱，高度重視落實監管意見，將認真汲取教訓，持續加強業務合規管理，進一步強化制

度執行，做好長效機制建設，全面培育合規文化，嚴守風險合規底線，持續提升高質量發展水平

。

另外，主持業務全面工作的時任農行浙江溫州永嘉縣支行行長，對該行違反規定辦理結匯業

務負有直接責任，外管局北京分局對其給予警告及罰款５萬元。（ｓｌ）





