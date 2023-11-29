《經濟通通訊社２９日專訊》中國國家統計局明日將公布１１月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ），《財新》則於後日公布１１月財新中國製造業ＰＭＩ。《路透》綜合３１家分析機

構預估中值顯示，中國１１月官方製造業ＰＭＩ料從４９﹒５微升至４９﹒７，自上月觸及的三

個月低點小幅反彈，但依然是連續第二個月處在萎縮區域。這一方面表明中國逆周期調節政策加

碼的效力正在顯現，另一方面也意味著經濟復甦之路必然曲折坎坷，仍需宏觀支持政策鼎力相助

。

另據２１家機構預估中值顯示，調查企業以中小型及出口導向型為主的財新中國製造業

ＰＭＩ，１１月指數亦料從４９﹒５微升至４９﹒８。



＊分析：經濟修復過程會有波折，仍需政策持續發力＊



凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）表示，中國經濟在夏季陷入停滯後，再

度恢復前行；政策支持力度加大料將帶來溫和的周期性復甦，但趨勢增長依然承壓。

國盛證券首席經濟學家熊園亦認為，當前經濟的修復基礎尚不牢固、修復過程會有波折、修

復斜率不宜高估，也預示仍需政策持續發力。他預計２０２４年仍將穩增長、政策會偏擴張，預

計明年赤字率大概率高於３％、甚至高於３﹒５％，新增專項債規模也有望達３﹒８萬－４萬億

元人民幣。（ｓｌ）

