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AH股新聞

29/11/2023 16:04

《華為動向》華為據報正與長安、東風、一汽等洽談新公司股權分配

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述３名消息人士指出，華為正就擬設立的智駕公
司部分股權出售，跟大型國有車企長安汽車（深：０００６２５）、東風集團（００４８９）和
一汽集團等多家投資者進行深度洽談，其中長安汽車及其母公司中國兵器裝備集團正考慮分別投
資獲取新智駕公司約３５％和５％的股份，一汽和東風則擬各自收購不超過５％的股份，而新公
司的估值約在２０００億－２５００億元人民幣之間。
　　消息人士強調，擬議的新公司各方股權分配和總體估值尚未最終確定，仍可能發生變化；相
關股權交易一旦敲定，還需要獲得國資委的批准。消息人士並指出，上述交易完成後，華為可能
仍將是新公司的最大單一股東，將約持有４０％－５０％股份，且這種持股比例在未來兩三年都
不會變。
　
＊華為新公司料將獨立上市，余承東或不再做掌門人＊
　
　　消息人士又指，這次華為剝離車ＢＵ成立新公司並引入外部投資者，其中一個原因是車ＢＵ
研發投入巨大，短期難以收回成本，此外也將為其未來獨立上市鋪平道路。消息人士還稱，華為
車ＢＵ董事長、多年來一直為車ＢＵ發展奔走的余承東，大概率不會繼續負責新公司。
　　此前長安汽車於２６日公告，與華為簽署了《投資合作備忘錄》，經雙方協商，華為擬設立
一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，長安汽車及其關
聯方擬出資獲取不超過４０％股權。華為常務董事、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東昨承認
，已邀請智選車合作夥伴北汽（滬：６００７３３）、賽力斯（滬：６０１１２７）、江淮汽車
（滬：６００４１８）、奇瑞加入新合資公司，並希望一汽等整車廠一起參與。（ｓｌ）

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