《經濟通通訊社２９日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，放棄行
使優先購買權，持有復星財務股權２０％不變，復星財務公司仍為其聯營企業。
該集團指，南鋼聯合以１﹒８億元人民幣出售復星財務９％股權予海南礦業和沱牌集團。該
集團指，鑒於主營業務及發展戰略等方面因素的綜合考慮，放棄現有其他股東享有優先購買權。
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29/11/2023 07:53
《國企紅籌》復星醫藥（２１９６）放棄行使優先購買復星財務股權
《經濟通通訊社２９日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，放棄行
使優先購買權，持有復星財務股權２０％不變，復星財務公司仍為其聯營企業。
該集團指，南鋼聯合以１﹒８億元人民幣出售復星財務９％股權予海南礦業和沱牌集團。該
集團指，鑒於主營業務及發展戰略等方面因素的綜合考慮，放棄現有其他股東享有優先購買權。
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