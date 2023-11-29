《經濟通通訊社２９日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，放棄行

使優先購買權，持有復星財務股權２０％不變，復星財務公司仍為其聯營企業。

該集團指，南鋼聯合以１﹒８億元人民幣出售復星財務９％股權予海南礦業和沱牌集團。該

集團指，鑒於主營業務及發展戰略等方面因素的綜合考慮，放棄現有其他股東享有優先購買權。

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