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AH股新聞

30/11/2023 15:29

《駐京專電》中證監：建構覆蓋證券基金期貨等金融產品的標準體系

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家標準委、中證監聯合印發《關於加強
證券期貨業標準化工作的指導意見》，首次圍繞證券期貨業標準化發展作出全面部署。
　　指導意見指出，以證券經紀業務、期貨經紀業務、投資銀行業務、證券投資諮詢業務、期貨
投資諮詢業務、資產管理業務等為重點，積極開展相關業務標準研制，建構覆蓋證券、基金、期
貨和債券等金融產品的標準支撐體系，以標準引領業務創新，促進產業降本增效。
　
＊重點加強交易、訊息披露電子化、風險防範化解等領域標準建設＊
　
　　按照「管業務必須管標準」原則，將標準化工作與業務監管工作密切結合，促進監管規則與
標準的有機銜接，加大標準執行力度。重點加強交易、訊息披露電子化、監管數據報送、風險防
範化解、投資者維權救濟、金融科技、數據治理、人工智能、綠色金融、金融術語、業務編碼、
知識庫等領域標準建設，服務證券期貨業市場風險防控、投資者保護工作需要、行業數字化轉型
、行業綠色發展及行業基礎性工作。
　　同時加強證券期貨業跨領域標準統籌協調，及時修訂標準化工作管理辦法等基礎性文件，加
強標準課題研究，縮短標準研制時間，加快標準升級迭代，集中開展滯後老化標準的複審和修訂
，確保標準的先進性和權威性。

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