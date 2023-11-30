《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》因違規銷售理財產品，雪松信託上海分公

司數十名員工被警方帶走調查，據《財新網》引述知情人士指，案由為涉嫌非法吸收公眾存款。

接受調查的員工分兩類：一類是一定級別以上的管理層，另一類是級別不高但業績領先的銷

售人員。

有信託界人士稱，當前信託產品暴雷頻頻，但從未發生過銷售人員「涉嫌非法吸收公眾存款

」的刑事案件。

經多個信源確認，上述員工涉案，因為他們協助大股東違規銷售由金交所發行的理財產品，

與雪松信託發行的信託產品暴雷並無關聯。

雪松信託的大股東是雪松控股集團。雪松控股成立於１９９７年，旗下設立了諸多理財公司

，對外發行理財產品。從２０２１年４月開始，這些理財產品陸續逾期，爆雷總規模約為２００

億元（人民幣．下同）。這些理財產品在雪松控股內部被統稱為「潤邦理財」，雪松信託的員工

在線下銷售潤邦理財產品，正是其「涉嫌非法吸收公眾存款」的原因。

有投資人稱，「雪松的理財產品非常多，很多投資人都是跟著固定的理財師，有什麼產品就

買什麼產品。有的投資者甚至不清楚自己買的到底是信託產品、私募產品還是應收帳款債權產品

。」

在潤邦理財爆雷的２００億元產品中，有大約１７０億元是通過線下銷售出去的，涉及投資

人約２０００人。





