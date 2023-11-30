《經濟通通訊社３０日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４２８﹒９６億元，買盤超賣盤，額度全日使用９１﹒０４億元，佔每日額度
１７﹒５％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９８﹒６６億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２１﹒３４億元，佔每日額度５﹒１％。
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30/11/2023 16:21
《滬港通》北向額度全日使用９１億，南向使用２１﹒３億
《經濟通通訊社３０日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４２８﹒９６億元，買盤超賣盤，額度全日使用９１﹒０４億元，佔每日額度
１７﹒５％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９８﹒６６億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２１﹒３４億元，佔每日額度５﹒１％。
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