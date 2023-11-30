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AH股新聞

30/11/2023 16:21

《深港通》北向額度全日使用４４﹒１億，南向使用１２﹒４億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７５﹒９億元，買盤超賣盤，額度全日使用４４﹒１億元，佔每日額度８﹒５％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０７﹒６１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１２﹒３９億元，佔每日額度３％。

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