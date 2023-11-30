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AH股新聞

30/11/2023 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：國壽新華保險設５００億私募基金

　　《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
念好精準有力四字訣，貨幣政策將注重提效
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近期經濟持續恢復向好、總體回升態勢更趨明顯。專家認為，經濟下行壓力最大的階段已過去，
但貨幣政策不會退坡轉向，而是會念好精準有力四字訣，保持貨幣政策總量適度和節奏平穩，提
高資金使用效率。此外，政策協同有望進一步加強，不斷提升宏觀調控整體效率。
　
交通運輸經濟促發展作用持續發揮
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多項數據顯示，物流客流恢復勢頭強勁，交通運輸經濟整體平穩。而「物暢其流、人享其行」，
離不開交通基礎設施投資持續加力。專家表示，短期來看，交通固定資產投資將拉動上下遊行業
發展；長期來看，交通基礎設施進一步完善，為今後經濟社會發展積蓄動能。
　
疏通信貸堵點，提升銀行支持民企發展水平
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八部門聯合提出金融支持民營經濟２５條舉措，多項內容涉及銀行信貸融資渠道。記者調研了解
到，民營企業在信貸融資方面存在一些堵點：在企業端，貸款需求偏弱、貸款門檻難以觸及；在
銀行端，不敢貸、效率低、審批慢。
　
　
《上海證券報》
　
數據多流動，百姓少跑腿
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記者近日走訪四川綿陽、德陽，重慶兩江新區、北碚等地看到，數字金融探索已在川渝大地開展
得如火如荼。金融監管總局四川監管局、金融監管總局重慶監管局正不斷總結經驗，希望通過數
字金融賦能，更廣泛地實現數據多流動、百姓少跑腿。
　
１１月公募基金新發規模重回千億元大關
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經歷了１０月的「低谷」後，１１月公募基金新發規模重回千億元（人民幣．下同）大關，權益
類、固收類基金募集金額環比均實現不同程度增長，債基成為「吸金」主力。業內人士認為，
２０２４年債市總體或呈震蕩走勢，不乏收益率曲線平、陡切換，以及利差交易的機會。
　
兩大保險公司聯手設立５００億元私募基金
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新華保險２９日晚間發布公告稱，該公司與中國人壽分別出資２５０億元共同發起設立私募證券
投資基金有限公司。新華資產與國壽資產分別出資５００萬元共同發起設立基金管理人，擔任上
述私募基金的管理人。
　
　
《證券時報》
　
國壽新華保險擬聯手設立５００億私募證券基金
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資本市場將迎來一家長線資金背景的私募證券基金，規模達５００億元，這背後有兩大保險機構
－－中國人壽、新華保險。昨日晚間，中國人壽、新華保險同步披露相關信息。根據公告，設立
私募證券基金，可以進一步增加符合投資策略的長期投資資產，優化保險資金資產負債匹配。
　
金融大模型落地為時尚早
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今年以來，大模型席捲金融業，一夜之間，幾乎所有金融場景都在探索適配大模型接口。然而，
理想豐滿，現實骨感。有大型金融機構ＩＴ部門人士比喻，金融大模型從戰略規劃到部署落地，
有著從「賣家秀」走到「買家秀」的差別。大模型在金融場景落地的最後一公里並不好走，現在
談效果為時尚早。
　
京港洽談會深化兩地合作招商總額超５００億元
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第２６屆北京．香港經濟合作研討洽談會２９日至３０日在香港會展中心舉行。本屆京港洽談會
上還將發布雙向投資招商引資項目１６１個，招商總額５０３﹒７億元，涉及企業融資、園區合
作、樓宇合作、土地融資４個大類，涵蓋新一代信息技術、醫藥健康、智能製造與裝備、科技服
務、綠色能源與節能環保等產業。（ｌｃ）

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