《鍾之日記》１１月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



１１月中國官方製造業ＰＭＩ微跌至４９﹒４％，比上月下降０﹒１個百分點，低於市場預

期的４９﹒７％，連續第二個月處在萎縮區域。今日Ａ股市場繼續保持偏軟，汽車、半導體回吐

，科技股跌幅居前，惟軍工、石油、旅遊等板塊拉漲，帶動滬綜指跌轉升，但也只是窄幅上落，

趨勢一直僵持到午後，但在尾盤階段外資突然大舉湧入，帶動滬指鎖定升市，全日收升

０﹒２６％％，報３０２９﹒６７點，深成指跌０﹒１８％，創業板指揚０﹒２４％。

陸股通全日淨流入８５﹒１６億元人民幣，是７月３１日以來最大單日淨流入，不過Ａ股成

交額仍然保持偏低水平，兩市全日成交７７３５億元人民幣，和昨日表現相若。

回顧全月，外資繼續保持流出趨勢，儘管今日大額資金湧入，不過全月陸股通仍然淨流出約

１８億元人民幣，不過上月全月的４４７﹒８６億元人民幣淨流出大幅收窄。而股市表現有所收

復，在低位整固，滬綜指全月升０﹒３６％，結束連續三個月下跌的趨勢，不過深成指全月仍跌

１﹒３９％，連續下跌第四個月。



＊港股曾刷新低終收穩＊



繼聯儲局理事沃勒就利率前景發表鴿派言論後，又有委員重申鷹派立場，顯示聯儲局內部在

利率政策上存在分歧。港股連跌四日後今早繼續下跌，最多跌１３０點，低見１６８６３，創去

年１１月２８日以來新低，不過隨著資金流入，股市終於喘一口氣，恒指全日窄幅上升４９點或

升０﹒３％，收報１７０４２，，主板成交逾１３９１億元，創近３個月最高。



＊Ｂ站手遊營收差，大行怒其不爭氣＊



互聯網藍海時期結束，平台企業進入存量競爭，未來盈利能力普遍讓人擔憂。在美團

（０３６９０）之後，嗶哩嗶哩（０９６２６）也給出了一份不太亮麗的成績表。Ｂ站第三季虧

損雖然同比收窄至１３﹒５１億元人民幣，但是期內淨營業額總額只有５８億元人民幣，同比僅

升０﹒２％，雖然廣告收入大增超過兩成，但是手遊營業額暴跌３３％引人側目。

摩根大通下調Ｂ站收入前景，給予減持評級，野村更狠批Ｂ站管理層沒有為艱難時期做好充

分準備，對不斷惡化的宏觀和行業環境措手不及，不但削其美股目標價由１８美元降至１３美元

，評級亦由「買入」降至「中性」。

手遊收入讓人失望，遊戲直播行業則遭遇監管風險，如果Ｂ站繼續保持這樣的營收表現，明

年達到收支平衡的目標則會遇到難關，股民紛紛跳船，Ｂ站全日股價大跌１１％，報８９﹒９元

。



＊國壽新華保險新嘗試，聯手５００億救Ａ股＊



Ａ股市場低迷的當下，中國救市再出新招，在國家金監總局９月出手調整保險公司投資Ａ股

槓桿之後，中國人壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）兩大保險國企宣布，擬共同設立

一隻規模高達５００億元人民幣的私募基金，暫定名為鴻鵠私募證券投資基金有限公司，用於投

資上市公司股票。

新華保險表示，成立上述私募基金公司，是優化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率

。本次投資事項符合國家相關政策以及未來公司整體戰略發展方向，不會對公司正常生產經營產

生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

中國人壽則表示，此次安排是優化投資方式的一種創新和嘗試。基金期限為１０＋Ｎ年，在

１０年期屆滿後，可以通過變更備案的方式進行延期，或者經雙方協商一致後退出。

國企險資要當中國資本市場壓艙石，今日股價亦算平穩，國壽升０﹒２％，新華保險沒升跌

。人保（０１３３９）升１﹒２％、中國平安（０２３１８）升０﹒７％。





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