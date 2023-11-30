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AH股新聞

30/11/2023 17:00

《鍾之日記》股市勉強升，Ｂ站很惆悵

　　《鍾之日記》１１月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　１１月中國官方製造業ＰＭＩ微跌至４９﹒４％，比上月下降０﹒１個百分點，低於市場預
期的４９﹒７％，連續第二個月處在萎縮區域。今日Ａ股市場繼續保持偏軟，汽車、半導體回吐
，科技股跌幅居前，惟軍工、石油、旅遊等板塊拉漲，帶動滬綜指跌轉升，但也只是窄幅上落，
趨勢一直僵持到午後，但在尾盤階段外資突然大舉湧入，帶動滬指鎖定升市，全日收升
０﹒２６％％，報３０２９﹒６７點，深成指跌０﹒１８％，創業板指揚０﹒２４％。
　　陸股通全日淨流入８５﹒１６億元人民幣，是７月３１日以來最大單日淨流入，不過Ａ股成
交額仍然保持偏低水平，兩市全日成交７７３５億元人民幣，和昨日表現相若。
　　回顧全月，外資繼續保持流出趨勢，儘管今日大額資金湧入，不過全月陸股通仍然淨流出約
１８億元人民幣，不過上月全月的４４７﹒８６億元人民幣淨流出大幅收窄。而股市表現有所收
復，在低位整固，滬綜指全月升０﹒３６％，結束連續三個月下跌的趨勢，不過深成指全月仍跌
１﹒３９％，連續下跌第四個月。
　
＊港股曾刷新低終收穩＊
　
　　繼聯儲局理事沃勒就利率前景發表鴿派言論後，又有委員重申鷹派立場，顯示聯儲局內部在
利率政策上存在分歧。港股連跌四日後今早繼續下跌，最多跌１３０點，低見１６８６３，創去
年１１月２８日以來新低，不過隨著資金流入，股市終於喘一口氣，恒指全日窄幅上升４９點或
升０﹒３％，收報１７０４２，，主板成交逾１３９１億元，創近３個月最高。
　
＊Ｂ站手遊營收差，大行怒其不爭氣＊
　
　　互聯網藍海時期結束，平台企業進入存量競爭，未來盈利能力普遍讓人擔憂。在美團
（０３６９０）之後，嗶哩嗶哩（０９６２６）也給出了一份不太亮麗的成績表。Ｂ站第三季虧
損雖然同比收窄至１３﹒５１億元人民幣，但是期內淨營業額總額只有５８億元人民幣，同比僅
升０﹒２％，雖然廣告收入大增超過兩成，但是手遊營業額暴跌３３％引人側目。
　　摩根大通下調Ｂ站收入前景，給予減持評級，野村更狠批Ｂ站管理層沒有為艱難時期做好充
分準備，對不斷惡化的宏觀和行業環境措手不及，不但削其美股目標價由１８美元降至１３美元
，評級亦由「買入」降至「中性」。
　　手遊收入讓人失望，遊戲直播行業則遭遇監管風險，如果Ｂ站繼續保持這樣的營收表現，明
年達到收支平衡的目標則會遇到難關，股民紛紛跳船，Ｂ站全日股價大跌１１％，報８９﹒９元

　
＊國壽新華保險新嘗試，聯手５００億救Ａ股＊
　
　　Ａ股市場低迷的當下，中國救市再出新招，在國家金監總局９月出手調整保險公司投資Ａ股
槓桿之後，中國人壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）兩大保險國企宣布，擬共同設立
一隻規模高達５００億元人民幣的私募基金，暫定名為鴻鵠私募證券投資基金有限公司，用於投
資上市公司股票。
　　新華保險表示，成立上述私募基金公司，是優化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率
。本次投資事項符合國家相關政策以及未來公司整體戰略發展方向，不會對公司正常生產經營產
生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
　　中國人壽則表示，此次安排是優化投資方式的一種創新和嘗試。基金期限為１０＋Ｎ年，在
１０年期屆滿後，可以通過變更備案的方式進行延期，或者經雙方協商一致後退出。
　　國企險資要當中國資本市場壓艙石，今日股價亦算平穩，國壽升０﹒２％，新華保險沒升跌
。人保（０１３３９）升１﹒２％、中國平安（０２３１８）升０﹒７％。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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