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AH股新聞

30/11/2023 09:09

《經濟時評》多家中資券商預計明年中國ＧＤＰ增速５％左右

　　《經濟通通訊社３０日專訊》臨近年底，多家券商２０２４年投資策略相繼出爐，對新一年
的宏觀經濟、市場走勢、板塊配置等作出最新研判。
　　機構普遍認為，明年宏觀經濟將持續改善，預計ＧＤＰ增速在５％左右，Ａ股有望迎來估值
修復。
　　華安證券預計，２０２４年國內經濟內生增長大約在４﹒６％左右，輔以政策發力，全年仍
有望實現５％左右ＧＤＰ增速。支撐因素主要來自兩方面：一方面是隨著經濟內生修復，消費逐
步企穩，構成增長的基本盤；另一方面是在政策保障下投資端持續發力，一是增發國債支持基建
投資，二是城中村保障房穩定地產投資，同時出口回暖帶動製造業投資保持穩定。
　　國泰君安研究所宏觀首席分析師董琦預計，２０２４年全年經濟增速持續修復，節奏前高後
低，低通脹格局延續，ＰＰＩ在二季度中轉正，出口相對改善，消費與投資保持韌性。
　　中信證券判斷，２０２４年國內宏觀經濟有望穩步修復。國內微觀主體經濟活力將在美元走
弱、政策加力下得到修復，經濟逐漸恢復至潛在的中高速增長水平。２０２４年國內ＧＤＰ預計
將實現５﹒１％的增長，結構上呈現「舊動能求穩、新動能求進」的特徵。
　
＊Ａ股有望迎來估值修復＊
　
　　對於Ａ股市場，招商證券策略首席分析師張夏表示，展望明年，Ａ股上市公司收入和利潤增
長預計將保持小幅上行態勢。資金面上，前期資本市場改革措施的實施將有效改善資金供需狀況
，預計２０２４年增量資金將轉向淨流入。隨著美聯儲局加息周期結束並轉向降息和擴表，美元
流動性有望顯著改善。預計２０２４年外資將恢復小幅淨流入趨勢，這將對Ａ股產生正面影響。
　　中信證券預判，２０２４年上半年Ａ股修復彈性更大，下半年或震蕩分化。預計跨年到明年
一季度是市場信心提振比較明顯的窗口，Ａ股修復斜率也最大；到明年二季度市場有望繼續修復
，但斜率趨於平緩。預計明年下半年，Ａ股行情結構或開始出現分化。（ｌｃ）

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