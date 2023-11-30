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AH股新聞

30/11/2023 09:03

《中國要聞》中國富豪大舉轉移資產，分析料今年外流數千億美元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《紐約時報》報道，在中國宣布防疫解封後，中國富豪急於
將資產轉移，通過由購買海外公寓、股票和保險，或存款於中國的歐美銀行帳戶，估計今年已將
高達數千億美元的款項轉至境外。
　　報道指出，資金外流突顯中國疫後復甦乏力及其他更深層次問題，如作為家庭財富主要來源
的房地產市場出現了令人擔憂的放緩。
　　據估計，今年每月中國約５００億美元的資金外流，主要來自家庭和民營企業。若更多家庭
把儲蓄轉移到其他地方，可能會引發警惕。
　
＊內地人來港開戶買保險轉移資金＊
　
　　報道提及，監管機構已關閉幾乎所有前往澳門的賭博遊途徑，並禁止投資海外的酒店、辦公
大樓等缺乏地緣政治價值的資產，但家庭和企業仍有辦法把資金轉到海外。例如，中國銀行和招
商銀行的境內分行所頒布的金條價格高於香港分行約７％，這種價差顯示，民眾亟需易於轉往國
外的黃金。
　　報道提到，另一個把資金轉出中國的辦法就是到香港的銀行開戶，然後把錢款匯入香港戶口
，再購買類似銀行存款證的保險產品。香港保監局數據顯示，今年上半年，前往香港的內地人購
買新保單的支出，較２０１９年上半年增加２１﹒３％。（ｒｙ）（ｚｚ）

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