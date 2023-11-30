《經濟通通訊社３０日專訊》據《上海證券報》報道，日前，農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）分別與萬科（０２２０２）（深：０００００２）、龍湖集團

（００９６０）、合生創展創辦人朱孟依家族集團等企業高管進行業務座談，聽取企業訴求，開

展項目對接，共同謀劃建立長期穩固合作關係。

在此之前，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）、浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）已披露與房企召開座談

會的具體情況。內媒獲悉，近期還有多家主要金融機構與萬科、碧桂園（０２００７）、龍湖、

綠城（０３９００）等非國有房地產企業開展座談，以加強溝通交流，加快解決企業合理訴求，

改善房企融資環境。

總體看，銀行與房企重點交流的金融支持範疇包括：房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、

經營性物業貸款、併購貸款、授信增額、還款展期等信貸支持，債券承銷與投資等投行服務，以

及跨境金融支持等，以助力房企改善流動性，推動房地產市場平穩健康發展。

近期密集召開的銀企座談會，被市場視作銀行業落實中央金融工作會議、三部門聯合召開的

金融機構座談會的重要措施。（ｒｙ）

