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AH股新聞

30/11/2023 09:21

【內房困局】農行與房企高管座談，聽取訴求謀求長期穩固合作

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《上海證券報》報道，日前，農業銀行（０１２８８）
（滬：６０１２８８）分別與萬科（０２２０２）（深：０００００２）、龍湖集團
（００９６０）、合生創展創辦人朱孟依家族集團等企業高管進行業務座談，聽取企業訴求，開
展項目對接，共同謀劃建立長期穩固合作關係。
　　在此之前，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）、浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）已披露與房企召開座談
會的具體情況。內媒獲悉，近期還有多家主要金融機構與萬科、碧桂園（０２００７）、龍湖、
綠城（０３９００）等非國有房地產企業開展座談，以加強溝通交流，加快解決企業合理訴求，
改善房企融資環境。
　　總體看，銀行與房企重點交流的金融支持範疇包括：房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、
經營性物業貸款、併購貸款、授信增額、還款展期等信貸支持，債券承銷與投資等投行服務，以
及跨境金融支持等，以助力房企改善流動性，推動房地產市場平穩健康發展。
　　近期密集召開的銀企座談會，被市場視作銀行業落實中央金融工作會議、三部門聯合召開的
金融機構座談會的重要措施。（ｒｙ）

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