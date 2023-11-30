《經濟通通訊社３０日專訊》上周，有網友爆料，杭州萬科湖印光年府承建公司在樓盤門口

發布停工公告，指因杭州萬科單方面違約導致長期拖欠巨額資金，承建公司多次函告均未得到有

效解決。網傳告示圖片引發市場憂慮該項目爆雷。



＊項目已臨近竣工備案，明年交付＊



萬科Ａ（深：０００００２）昨透過互動平台表示，杭州萬沙置業有限公司已發布聲明，關

於杭州湖印光年府項目被張貼停工告示一事，經查實，告示內容不屬實。目前項目已臨近竣工備

案，現場具備驗收條件，預計將於２０２３年１２月舉行工地開放活動。項目交付時間為

２０２４年４月３０日，公司將有序推進各項交付事宜，確保項目按期保質交付。

事實上，１１月２２日，該樓盤開放商杭州萬沙置業有限公司就緊急發布情況說明，截圖內

容不實，公司與承建公司振豐建設就上述項目自２０２１年８月６日簽訂施工合同以來，沒有拖

欠任何應付款項。針對與振豐建設合作的其他個別歷史項目，在工程維保、施工水電費等方面存

在爭議事項，公司將通過友好協商或法律途徑，推進事件妥善解決。

萬科現價跌近２﹒５％，報１１﹒４６元人民幣。（ｒｙ）

