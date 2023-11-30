《經濟通通訊社３０日專訊》抖音發布新規，打擊「大小號」不當獲利行為，並已按照要求

嚴格處置多個百萬粉絲以上的帳號或矩陣號，清退違規ＭＣＮ機構，並配合公安機關打擊犯罪團

夥，抓獲１５７名犯罪嫌疑人。

「關於矩陣號不當行為治理規則的公告」稱，抖音平台將嚴格處置使用群控工具、非法腳本

等違法工具設備，或利用技術手段、以多帳號形式等發布違規低質內容，實施擾亂平台秩序的行

為。包括但不限於以下情況：

１、單帳號大量或多帳號批量發布低質內容，擠壓優質作者的流量的行為；

２、刷粉、刷贊、刷評等制造虛假互動數據，對用戶造成誤導的行為；

３、高頻關注、點贊、＠等方式過度騷擾他人，誘導其他用戶關注的行為；

４、以「小號」實施違規行為給「大號」引流，並在「小號」被處罰後注冊新號持續違規，

試圖規避平台規則的行為。

對於違反上述規則的用戶，抖音平台將對違規內容採取刪除、屏蔽、限制傳播等處置措施，

還將視違規情節對違規帳號採取抹除違規所得粉絲、限制或禁止被關注、暫停或永久關閉帳號營

利權限、限制帳號內容傳播、對違規帳號禁言或封禁等處置措施。

若帳號大量發布低質無價值、同質化內容的，平台將從嚴從重處置。對於多帳號聯動實施的

違規行為，將對相關帳號採取處置措施。

抖音表示，上述規則已開始試運行，並將於２０２３年１２月１日正式發布實施。（ｃｔ）

