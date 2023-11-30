《經濟通通訊社３０日專訊》關注中國公布官方ＰＭＩ數據，滬深股市今早先行窄幅低開，

滬綜指低開０﹒０２％，報３０２１﹒１點，深成指低開０﹒１６％，創業板指低開０﹒１５％

，機器人概念造好，汽車、ＩＴ股走低。

中國救市再出新招，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）和新華保險

（０１３３６）（滬：６０１３３６）兩家大型國有商業保險公司齊齊宣布，擬共同設立一隻規

模高達５００億元（人民幣．下同）的私募基金，用於投資上市公司股票，據報基金期限至少

１０年，將投資治理良好、經營運作穩健的優質上市公司股票。

另外，據傳中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）本月曾向研究部門發出一份內部

文件，警誡分析師不要就中國經濟或市場形勢發表負面評論，無論是在正式場合還是非正式場合

都不要這樣做，另外文件還告誡員工避免佩戴奢侈品，或者對外透露薪酬。

官媒昨日（２９日）傍晚公布國家主席習近平訪滬行程。據《新華社》公布，習近平在２８

日－２９日先後考察上海期貨交易所、上海張江的科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管

理者之家。習近平期間了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創新中心建設、保障性

租賃住房建設等情況。

人民銀行今日進行６６３０億元７天期逆回購，，淨投放１４４０億元，重新放水逾千億元

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