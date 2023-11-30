《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，１１月中國官方製造業ＰＭＩ微跌至

４９﹒４％，比上月下降０﹒１個百分點，製造業景氣水平略有回落，低預期市場預期的

４９﹒７％，連續第二個月處在萎縮區域；創４個月新低。非製造業商務活動指數為５０﹒２％

，比上月下降０﹒４個百分點，為１１個月新低。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀

數據稱，製造業ＰＭＩ微跌是受到部分製造業行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響

。

今日Ａ股市場繼續保持偏軟，汽車、半導體回吐，科技股跌幅居前，惟軍工、石油、旅遊等

板塊拉漲，帶動滬綜指跌轉升，但也只是窄幅上落，半日滬指升０﹒１６％，報３０２６﹒４３

點，深成指跌０﹒１９％，創業板指揚０﹒１５％。兩市半日成交４５６３億元（人民幣．下同

），較上日（２９日）同時段成交減少６﹒１％，全日成交可能創近月新低，陸股通淨流入近

２１億元。

內地救市再出新招，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）和新華保險

（０１３３６）（滬：６０１３３６）兩家大型國有商業保險公司齊齊宣布，擬共同設立一隻規

模高達５００億元（人民幣．下同）的私募基金，用於投資上市公司股票，據報基金期限至少

１０年，將投資治理良好、經營運作穩健的優質上市公司股票。



＊船舶股強勢，官媒吹奏中國造船能力＊



造船板塊股價異動拉漲，中國船舶（滬：６００１５０）漲５％，中船科技

（滬：６０００７２）升３﹒４％，中船防務（滬：６００６８５）升２％，中國動力

（滬：６００４８２）揚１﹒９％，中國重工（滬：６０１９８９）升１﹒３％。

２０２３高技術船舶和海工裝備國家先進製造業集群（南通）發展大會暨船舶海工產業展今

日在南通舉行。《央視新聞》引述會上透露，當前中國船舶工業正在新周期上平穩運行，行業發

展正處於歷史上最好時期，「中國已成為具有世界影響力的造船大國」。



＊油組醞釀減產，三桶油期待＊



《華爾街日報》引述消息指，油組及盟友正考慮新的減產行動，減幅可能達到每日１００萬

桶，沙特阿拉伯支持有關減產建議，並可能將在周四的ＯＰＥＣ＋的會議上宣布，不過尼日利亞

及安哥拉仍堅持不會再調低產量配額。三桶油走高，中國海油（滬：６００９３８）漲１﹒７％

，中國石油（滬：６０１８５７）升１﹒３％，中國石化（滬：６０００２８）升１﹒１％。

（ｅｙ）

