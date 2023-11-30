《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後持續窄幅上落，汽車股平均跌超２％，滬綜指倒
跌０﹒０９％，報３０１８﹒９７點，滬深３００指數軟０﹒０１％，深成指跌０﹒５％，創業
板指跌０﹒１４％。上海Ｂ股跌１﹒１８％，深圳Ｂ股走低０﹒２９％。（ｅｙ）
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30/11/2023 13:32
《Ａ股行情》滬綜指午後倒跌０﹒０９％，車股顯著回吐
《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後持續窄幅上落，汽車股平均跌超２％，滬綜指倒
跌０﹒０９％，報３０１８﹒９７點，滬深３００指數軟０﹒０１％，深成指跌０﹒５％，創業
板指跌０﹒１４％。上海Ｂ股跌１﹒１８％，深圳Ｂ股走低０﹒２９％。（ｅｙ）
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