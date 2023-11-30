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AH股新聞

30/11/2023 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３％全月升０﹒４％，外資尾盤湧入

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日Ａ股市場繼續保持偏軟，汽車、半導體回吐，科技股跌幅
居前，惟軍工、石油、旅遊等板塊拉漲，帶動滬綜指跌轉升，但也只是窄幅上落，趨勢一直僵持
到午後，但在尾盤階段外資突然大舉湧入，帶動滬指鎖定升市，全日收升０﹒２６％％，報
３０２９﹒６７點，深成指跌０﹒１８％，創業板指揚０﹒２４％。
　　陸股通全日淨流入８５﹒１６億元（人民幣．下同），是７月３１日以來最大單日淨流入，
不過Ａ股成交額仍然保持偏低水平，兩市全日成交７７３５億元，和昨日（２９日）表現相若。
　　回顧全月，外資繼續保持流出趨勢，盡管今日大額資金湧入，不過全月陸股通仍然淨流出約
１８億元，不過上月全月的４４７﹒８６億元淨流出大幅收窄。而股市表現有所收復，在低位整
固，滬綜指全月升０﹒３６％，結束連續三個月下跌的趨勢，不過深成指全月仍跌１﹒３９％，
連續下跌第四個月。
　　國家統計局公布，１１月中國官方製造業ＰＭＩ微跌至４９﹒４％，比上月下降０﹒１個百
分點，製造業景氣水平略有回落，低預期市場預期的４９﹒７％，連續第二個月處在萎縮區域；
創４個月新低。非製造業商務活動指數為５０﹒２％，比上月下降０﹒４個百分點，為１１個月
新低。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，製造業ＰＭＩ微跌是受到部分製造
業行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４９６﹒２０　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０２９﹒６７　＋０﹒２６　　　　３２６７﹒５６　　
　　上證Ａ股指數　　３１７６﹒５３　＋０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７２６﹒９２　－０﹒１８　　　　４４６７﹒３１　　
　　深圳創業板指數　１９２２﹒５９　＋０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２６﹒２６　　－１﹒８４　　　　　３﹒００　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７６﹒５０　－０﹒２７　　　　　２﹒０１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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