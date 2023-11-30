《經濟通通訊社３０日專訊》今日Ａ股市場繼續保持偏軟，汽車、半導體回吐，科技股跌幅

居前，惟軍工、石油、旅遊等板塊拉漲，帶動滬綜指跌轉升，但也只是窄幅上落，趨勢一直僵持

到午後，但在尾盤階段外資突然大舉湧入，帶動滬指鎖定升市，全日收升０﹒２６％％，報

３０２９﹒６７點，深成指跌０﹒１８％，創業板指揚０﹒２４％。

陸股通全日淨流入８５﹒１６億元（人民幣．下同），是７月３１日以來最大單日淨流入，

不過Ａ股成交額仍然保持偏低水平，兩市全日成交７７３５億元，和昨日（２９日）表現相若。

回顧全月，外資繼續保持流出趨勢，盡管今日大額資金湧入，不過全月陸股通仍然淨流出約

１８億元，不過上月全月的４４７﹒８６億元淨流出大幅收窄。而股市表現有所收復，在低位整

固，滬綜指全月升０﹒３６％，結束連續三個月下跌的趨勢，不過深成指全月仍跌１﹒３９％，

連續下跌第四個月。

國家統計局公布，１１月中國官方製造業ＰＭＩ微跌至４９﹒４％，比上月下降０﹒１個百

分點，製造業景氣水平略有回落，低預期市場預期的４９﹒７％，連續第二個月處在萎縮區域；

創４個月新低。非製造業商務活動指數為５０﹒２％，比上月下降０﹒４個百分點，為１１個月

新低。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，製造業ＰＭＩ微跌是受到部分製造

業行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４９６﹒２０ ＋０﹒２３

上證綜合指數 ３０２９﹒６７ ＋０﹒２６ ３２６７﹒５６

上證Ａ股指數 ３１７６﹒５３ ＋０﹒２７

深證成份指數 ９７２６﹒９２ －０﹒１８ ４４６７﹒３１

深圳創業板指數 １９２２﹒５９ ＋０﹒２４

上證Ｂ股指數 ２２６﹒２６ －１﹒８４ ３﹒００

深證Ｂ股指數 １０７６﹒５０ －０﹒２７ ２﹒０１

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