《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒１６％，報３１７３﹒０９點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９０﹒９８億元，用２９﹒０２

億元或６％，淨流入２８﹒０６億元。（ｒｙ）

