《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒１６％，報３１７３﹒０９點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９０﹒９８億元，用２９﹒０２
億元或６％，淨流入２８﹒０６億元。（ｒｙ）
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30/11/2023 11:36
《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒１６％，資金流入２８億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒１６％，報３１７３﹒０９點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９０﹒９８億元，用２９﹒０２
億元或６％，淨流入２８﹒０６億元。（ｒｙ）
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