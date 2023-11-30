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AH股新聞

30/11/2023 11:36

《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒１６％，資金流入２８億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒１６％，報３１７３﹒０９點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９０﹒９８億元，用２９﹒０２
億元或６％，淨流入２８﹒０６億元。（ｒｙ）

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