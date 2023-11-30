《經濟通通訊社３０日專訊》東安動力（滬：６００１７８）今日再度漲停，實現六連板，

公司發布股票交易風險提示公告稱，不涉及長安汽車（深：０００６２５）與華為的合作項目。

東安動力第一大股東為中國長安汽車集團有限公司，持股比例為４９﹒９７％。公司主要產

品為汽車發動機、變速器及其零部件。

１１月２７日，長安汽車與華為簽署《投資合作備忘錄》，華為擬設立一家從事汽車智能系

統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，長安汽車擬擬出資獲取最多４０％股

權。（ｒｙ）

