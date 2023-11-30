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AH股新聞

30/11/2023 10:36

《Ａ股焦點》東安動力六連板，公司澄清不涉華為新合資公司

　　《經濟通通訊社３０日專訊》東安動力（滬：６００１７８）今日再度漲停，實現六連板，
公司發布股票交易風險提示公告稱，不涉及長安汽車（深：０００６２５）與華為的合作項目。
　　東安動力第一大股東為中國長安汽車集團有限公司，持股比例為４９﹒９７％。公司主要產
品為汽車發動機、變速器及其零部件。
　　１１月２７日，長安汽車與華為簽署《投資合作備忘錄》，華為擬設立一家從事汽車智能系
統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，長安汽車擬擬出資獲取最多４０％股
權。（ｒｙ）

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