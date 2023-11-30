《經濟通通訊社３０日專訊》有早期教育第一股之稱的美吉姆（深：００２６２１）昨晚公

告，近日，公司通過電話、微信等方式，均無法與董事長馬紅英取得聯繫。經與馬紅英家人溝通

，目前尚不確定無法與馬紅英取得聯繫的具體原因。

１９８５年出生的馬紅英，同時是中植企業集團財務總監、橫琴人壽保險董事等。中植集團

日前承認資不抵債，負債規模達到４６００億元人民幣。北京市公安局朝陽分局在１１月２５日

發布通報稱，近期已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯

罪嫌疑人採取刑事強制措施。

美吉姆指出，截至公告披露日，公司董事會仍有８名董事正常履職，其中獨立董事３名，符

合法定最低人數。美吉姆指上述事項不會對董事會運作和公司的正常經營產生重大影響。惟公司

股價今早低開，目前跌幅逾３﹒５％，報３﹒３元人民幣。

綜合過往報道，美吉姆股東內鬥於本月中階段性落槌，雙方互相罷免董事，但創始人新增提

案以股東投票的形式告敗，中植系勝出。而馬紅英為此次紛爭中的一個關鍵人物，她由去年開始

擔任美吉姆董事長，美吉姆創始團隊認為馬紅英不具備上市公司管理經驗，提交了《關於調整馬

紅英女士第六屆董事會董事、第六屆董事會戰略委員會委員及主任委員職務的議案》，該提案最

終未獲股東表決通過。（ｒｙ）

