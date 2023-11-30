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AH股新聞

30/11/2023 14:40

《Ａ股焦點》聯手設５００億私募基金買股，國壽新華保險Ａ股微升

　　《經濟通通訊社３０日專訊》權益市場低迷的當下，中國人壽（０２６２８）　
（滬：６０１６２８）、新華保險（０１３３６）　（滬：６０１３３６）兩大保險國企宣布，
擬共同設立一隻規模高達５００億元（人民幣．下同）的私募基金，暫定名為鴻鵠私募證券投資
基金有限公司，用於投資上市公司股票。
　　同時，新華保險控股子公司新華資產與中國人壽控股子公司國壽資產，分別出資５００萬元
共同發起設立基金管理人公司，擔任上述私募基金公司的管理人，暫定名為國豐興華私募基金管
理有限公司。
　　新華保險表示，成立上述私募基金公司，是為了增加符合公司投資策略的長期投資資產，優
化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率。本次投資事項符合國家相關政策以及未來公司整
體戰略發展方向，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益
的情況。
　　中國人壽表示，基金期限為１０＋Ｎ年，在１０年期屆滿後，可以通過變更備案的方式進行
延期，或者經雙方協商一致後退出。
　　中國人壽表示，此次通過共同設立基金形式長期投資於優質上市公司，可以發揮雙方投資優
勢，是進一步提升資產負債管理、優化投資方式的一種創新和嘗試。
　　Ａ場保險板塊向好，新華保險Ａ股目前升０﹒７１％，中國人壽Ａ股升０﹒１７％。
（ｃｔ）

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