《經濟通通訊社３０日專訊》據湖南長沙多個樓市自媒體揭露，萬科（０２２０２）

（深：０００００２）在當地多個樓盤集體大幅降價售樓，引發當地居民熱議。根據自媒體公布

的內容，萬科森林公園項目每平方米降價２０００元（人民幣．下同），降價房源均價每平方米

１﹒１萬元，降價幅度超過１５％，而璞悅灣項目及半島國際分別降價每平方米２０００元及

２８００元，前者降價約１４％，後者降價超兩成，降價幅度堪稱「近年之最」。

有自媒體給出更驚悚的數字，稱萬科在長沙的項目推出幾十套工抵房（工程抵帳房），森林

公園項目售價變相每平方米降價５０００元，另外半島國際每平方米降價４０００元。自媒體更

引述傳聞指，湘江新區住建委日前緊急出台通知，要求房企制定業主退房機制，並明確降價項目

不得網簽。

網上還流傳一份疑似長沙萬科璞悅灣業主和項目銷售負責人的會議紀要，業主要求萬科以紅

頭文件形式，宣布停止有關銷售優惠並恢復原價，還要按月公示項目「保交樓」監管帳戶和資金

使用情況。

類似的事情最近還發生在成都市，當地由大悅城（深：００００３１）和保利發展

（滬：６０００４８）合資開發的一處住宅項目，擬降價超過四成出售，遭人投訴「惡意降價擾

亂市場」，地方管委會拒絕為該項目辦理網簽備案。（ｅｙ）

