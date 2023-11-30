《經濟通通訊社３０日專訊》內地最大資金管理公司之一的中植集團在資管產品爆雷五個月

後，終於承認資不抵債，負債規模達到４６００億元人民幣，北京市公安局本月對中植集團立案

偵查，《財新》報道指，公安部門此前點名採取刑事強制措施的「解某某」是中植集團副總裁解

子征，他是中植創始人解直錕的侄子。

除了解子征和部分中植集團人員之外，中植系旗下四大財富公司（恒天財富、新湖財富、大

唐財富、高晟財富）的現任管理及銷售核心人員據報也已經被當局控制。《財新》表示，中植四

大財富公司現任董事長周斌、曲光、張冠宇及田唯的電話均無法被接通。

報道還指出，受查涉案人物正在不斷增加。中植系旗下兩家上市公司美吉姆

（深：００２６２１）及天山生物（深：３００３１３）昨晚（２９日）分別發布公告指，兩公

司董事長馬紅英和馬長水分別失聯，未知兩人的失聯原因。報道引述接近中植集團人士指，兩人

失聯和目前公安部門對中植系財富公司的司法調查有關。馬紅英曾經是中植集團的財務總監，馬

長水目前則仍是中植集團的副總裁，兼任中植集團上市公司產業管理辦公室主任。（ｅｙ）

