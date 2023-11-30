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AH股新聞

30/11/2023 10:35

《中國要聞》首十月全國起訴電騙犯罪逾３﹒４萬人，同比升五成

　　《經濟通通訊社３０日專訊》在《反電信網絡詐騙法》實施一周年之際，最高人民檢察院今
日發布《檢察機關打擊治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪工作情況（２０２３）》指出，檢察機關
起訴電信網絡詐騙犯罪案件同比呈明顯上升趨勢。隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大，１月
至１０月，全國檢察機關共起訴電信網絡詐騙犯罪３﹒４萬餘人，同比上升近５２％。
　　起訴幫助信息網絡犯罪活動罪（幫信罪）案件仍高位運行，但上漲幅度逐步放緩。１月至
１０全國共起訴幫信罪１１﹒５萬餘人，同比上升近１３％，漲幅同比下降２﹒２個百分點，主
要是反電信網絡詐騙法對出租、出售銀行卡設有前置行政處罰，且隨著打擊和風控力度加大，單
純出租、出售銀行卡逐漸減少，轉而代之的是要求在「賣卡」同時提供「刷臉」轉帳驗證等幫助
，而這類犯罪符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隱罪）。
　　１月至１０月全國共起訴掩隱罪１０﹒４萬餘人，同比激增近８０％，已成為僅次於幫信罪
的第二大電信網絡詐騙的關聯犯罪。
　
＊更多高學歷人士涉案被起訴＊
　
　　起訴妨害國（邊）境管理犯罪數量快速上漲，１至１０月全國共起訴１﹒７萬餘人，同比上
升５﹒３％，成為電信網絡詐騙犯罪鏈條上的多發罪名。其中起訴組織他人偷越國（邊）境犯罪
近２０００人，同比上升近１６％；起訴運送他人偷越國（邊）境犯罪５０００餘人，同比上升
近７５％。
　　此外，犯罪人員低齡、低收入、低學歷特徵依然明顯，但文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢
。２０２３年前三季，全國檢察機關起訴電信網絡詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中，大學專科
以上（包括本科、碩士、博士）人員分別為　４４００餘人、５９００餘人、７６００餘人。
　　《工作情況》最後強調，廣大民眾要切實提高防詐意識和識詐能力，堅決做到「不輕信、不
貪利、不點擊、不洩露、不轉帳」。（ｓｌ）

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