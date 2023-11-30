《經濟通通訊社３０日專訊》在《反電信網絡詐騙法》實施一周年之際，最高人民檢察院今

日發布《檢察機關打擊治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪工作情況（２０２３）》指出，檢察機關

起訴電信網絡詐騙犯罪案件同比呈明顯上升趨勢。隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大，１月

至１０月，全國檢察機關共起訴電信網絡詐騙犯罪３﹒４萬餘人，同比上升近５２％。

起訴幫助信息網絡犯罪活動罪（幫信罪）案件仍高位運行，但上漲幅度逐步放緩。１月至

１０全國共起訴幫信罪１１﹒５萬餘人，同比上升近１３％，漲幅同比下降２﹒２個百分點，主

要是反電信網絡詐騙法對出租、出售銀行卡設有前置行政處罰，且隨著打擊和風控力度加大，單

純出租、出售銀行卡逐漸減少，轉而代之的是要求在「賣卡」同時提供「刷臉」轉帳驗證等幫助

，而這類犯罪符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隱罪）。

１月至１０月全國共起訴掩隱罪１０﹒４萬餘人，同比激增近８０％，已成為僅次於幫信罪

的第二大電信網絡詐騙的關聯犯罪。



＊更多高學歷人士涉案被起訴＊



起訴妨害國（邊）境管理犯罪數量快速上漲，１至１０月全國共起訴１﹒７萬餘人，同比上

升５﹒３％，成為電信網絡詐騙犯罪鏈條上的多發罪名。其中起訴組織他人偷越國（邊）境犯罪

近２０００人，同比上升近１６％；起訴運送他人偷越國（邊）境犯罪５０００餘人，同比上升

近７５％。

此外，犯罪人員低齡、低收入、低學歷特徵依然明顯，但文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢

。２０２３年前三季，全國檢察機關起訴電信網絡詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中，大學專科

以上（包括本科、碩士、博士）人員分別為 ４４００餘人、５９００餘人、７６００餘人。

《工作情況》最後強調，廣大民眾要切實提高防詐意識和識詐能力，堅決做到「不輕信、不

貪利、不點擊、不洩露、不轉帳」。（ｓｌ）

