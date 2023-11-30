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AH股新聞

30/11/2023 11:23

《中國要聞》湖南漣源公職人員佔用７６６套公租房，須月底前騰退

　　《經濟通通訊社３０日專訊》湖南省漣源市近期對公職人員違規佔用公租房進行集中整頓，
潤中小區、潤澤園小區、惠民小區、潤苑小區４個公租房小區共有７６６戶入住的公職人員必須
在今年１１月底前騰退。
　　據內媒引述多名公職人員報道，當地今次公職人員大規模騰退公租房，是因為在湖南省委第
十一巡視組到漣源市工作兩個月期間，有民眾舉報公職人員違規佔用公租房，轉租轉賣，導致真
正需要住房的貧困戶無房可住，事件隨即掀起輿論關注。
　　漣源市委書記劉杰１０月２０日召開會議，調度公租房運營管理和服務工作，強調公租房是
保障性住房，「不要把過去的慣例替代現在的規章制度，絕不能與民爭利」。
　　內媒指，公職人員並非不可以申請公租房，但申請必須滿足條件、符合程序。報道引述中國
建設管理與房地產法研究中心主任王才亮表示，１９９８年福利分房制度取消後，全國大多數省
市就不再由單位建房分給職工，一些公職人員工資不高，家庭負擔比較重，買不起房，就符合申
請公租房的條件。
　
＊當年為提高入住率放寬公職人員申請公租房條件＊
　
　　不過，在漣源市，入住公租房的公職人員多數都不符合條件。報道引述知情人士指，「有的
在婁底（代管漣源地級市）的買房的，漣源沒房；有的在漣源有房，但他想要這個房」。
　　報道又指，以公職人員戶數佔比最高（３７％）的潤中小區為例，大批公職人員能夠入住，
原來是為了滿足當局要求的「入住率達９０％」。該小區一共提供逾２３００套住宅，但當年開
放申請時較少人報名，當地住屋需求亦不大，結果市政府「特事特辦」－－在當地無住宅的公職
人員都可以申請，「只要申請搖號，都能分到房子」。
　　內媒批評，「眾所周知，公租房面向的是住房困難人群，公租房小區公職人員戶數佔比居高
不下，甚至某種程度上淪為公職人員小區，無疑是明目張膽與民爭利，有違住房保障政策本意」
。內媒更指出，潤中小區公職人員住戶中甚至有１４７戶不在搖號名單之列，「他們用領導批的
條子換到了房子，更是權力對公平、規則和程序公然的破壞」。（ｓｌ）

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