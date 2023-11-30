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AH股新聞

30/11/2023 14:08

《中國要聞》中國公民在菲律賓被綁架，４人被撕票、２人下落不明

　　《經濟通通訊社３０日專訊》菲律賓警察總署２８日表示，１０月３０日在馬尼拉蒙廷盧帕
寓所被綁匪持槍綁架的６名中國人中，４人已經被撕票。其中一對兄弟的屍體１１月６日在奎松
市英凡塔鎮被發現時已經腐爛，通過母親的ＤＮＡ確認身份；另外兩人的屍體被丟棄在黎剎省羅
德里格斯鎮，通過所穿著的衣服識別身份，仍在等待ＤＮＡ檢驗結果。目前尚有２名中國人失蹤

　　據內媒引述知情人士報道，被綁架的６名中國人，是來自福建泉州晉江市、在菲律賓當地華
人慈善組織擔任會長的曾先生夫妻，以及曾先生兄長夫妻和１２歲兒子，還有一人身份不明。四
十多歲的曾先生與妻子在菲律賓經商多年，母親和兩名孩子都在福建老家。
　　今次事件原有９人被綁架，惟綁匪隨後釋放當中３名菲律賓人。該３人是曾先生一家的傭工
，３人獲釋後向警方表示，６名武裝綁匪１０月３０日凌晨４時左右闖入曾先生寓所，將所有人
控制住並蒙上眼睛，用一輛豐田客貨車載走，惟中途將３人釋放，並勒令３人不得報警。３人隨
即向社區官員報告，並在對方陪同下前往當地警局報案。
　　中國外交部發言人汪文斌曾在１１月２日的例行記者會上表示，正在與菲方核實有關情況，
並積極推動涉事中國公民的搜救。（ｓｌ）

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