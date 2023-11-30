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AH股新聞

30/11/2023 14:58

【內房困局】昆明融創文旅城拖欠近百萬電費，被下發停電通知

　　《經濟通通訊社３０日專訊》融創中國（０１９１８）旗下昆明融創城投資有限公司（下稱
「昆明融創城」）開發的昆明融創文旅城拖欠電費近１００萬元人民幣，雲南電網昆明供電局
２４日下發停電通知，自２８日起停止供電。雖然透過政府與電力公司協調，昆明融創文旅城至
２９日仍然有電，但業主都很擔心後續問題得不到解決。融創雲貴相關人員則表示，已在跟政府
及供電局溝通，目前也沒有停電，公司會以積極態度盡快推動事情解決。
　　據內媒報道，昆明融創城自今年１月開始拖欠電費，部分地塊５月底曾經被停電超過２４小
時，嚴重影響居民生活起居。今次的停電通知書顯示，昆明融創城長期拖欠約９９﹒９７萬元人
民幣電費，供電局多次催收，公司亦一直未解決欠費問題，遂採取停電措施，涉及７個臨時用電
交房地塊、４個在建工地（售樓部、項目建設指揮部，以及兩地塊）變壓器至公共、辦公照明、
生產、生活用電區域。
　　與此同時，昆明融創文旅城的物業管理公司於２６日通知業主，因開發商「無錢繳納電費」
，供電局２８日起停止供電，屆時戶內以及公共區域的設施設備，包括電梯、照明、水泵房二次
加壓等，將無法正常使用。
　
＊不止欠電費，正式用電工程都未完成＊
　
　　報道引述業主指出，收到停電通知後，開發商、物業公司和業主代表在２８日舉行了對接會
，會上開發商透露，融創文旅城尚有３個地塊未完成施工（目前停工），若要完成這３個地塊的
施工以及７個臨時用電地塊的正式用電工程，還需要大量資金。昆明融創文旅城至今仍未完成正
式供電、一戶一電錶工程，一直都是採用臨時供電。（ｓｌ）

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