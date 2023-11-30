《經濟通通訊社３０日專訊》澳洲葡萄酒有望重返中國市場。商務部今日（３０日）公告，

決定即日起對原產於澳洲的進口相關葡萄酒所適用反傾銷措施和反補貼措施進行複審，任何利害

關係方均可在公告發布之日起２０天內以書面形式提交評論意見，並提供相應的證據。

公告指，１０月３１日，澳洲葡萄和葡萄酒協會向商務部提交了上述複審申請，主張相關措

施實施後，情況發生了重大變化，請求商務部就對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性

進行複審，並根據複審結果取消措施。本月１０日，商務部就收到複審申請事宜通知中國國內葡

萄酒產業和澳洲駐華使館，並向其轉交了申請書。規定時間內，商務部未收到評論意見。

中國在２０２１年３月底認定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷和補貼，因而開徵反傾

銷稅，稅率介乎１１６﹒２％－２１８﹒４％，為期５年；為免雙重徵稅而不徵收反補貼稅。

隨著中澳關係持續改善，中國已於今年８月對原產於澳洲的進口大麥取消徵收反傾銷稅和反

補貼稅，並表示願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，推動一攬子解決葡萄酒案和中

方訴澳３種產品反傾銷反補貼措施案等。（ｓｌ）

