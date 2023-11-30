《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，１１月中國採購經理指數（製造業ＰＭＩ）

、非製造業商務活動指數（非製造業ＰＭＩ）和綜合ＰＭＩ產出指數分別為４９﹒４％、

５０﹒２％和５０﹒４％，分別較上月下降０﹒１、０﹒４和０﹒３個百分點。製造業ＰＭＩ和

非製造業ＰＭＩ分別創４個月及１１個月新低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解

讀數據稱，製造業ＰＭＩ微跌是受到部分製造業行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影

響。他強調，中國經濟景氣水平穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。

其中，生產指數持續擴張，為５０﹒７％，比上月下降０﹒２個百分點，仍保持在臨界點以

上。金屬製品、通用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數均高於５５％，相關行業生產

保持較快增長。



＊逾六成企業反映市場需求不足，中小企景氣水平仍偏弱＊



新訂單指數為４９﹒４％，比上月略降０﹒１個百分點，基本持平。從行業看，醫藥、汽車

、鐵路船舶航空航天設備等行業新訂單指數均高於５３％，相關行業市場需求較快釋放。調查結

果同時顯示，製造業企業中反映市場需求不足的企業佔比超六成，市場需求不足仍是當前製造業

恢復發展面臨的首要困難。

大型企業ＰＭＩ保持擴張，為５０﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續６個月保持在

擴張區間，今年５月以來大型企業生產指數和新訂單指數始終位於臨界點以上，大型企業產需持

續釋放；中、小型企業ＰＭＩ分別為４８﹒８％和４７﹒８％，景氣水平仍然偏弱。

新動能較快增長。從重點行業看，高技術製造業ＰＭＩ為５１﹒２％，比上月上升２個百分

點，重返擴張區間；裝備製造業ＰＭＩ為５１﹒６％，比上月上升０﹒９個百分點，行業擴張有

所加快。

生產經營活動預期指數為５５﹒８％，比上月上升０﹒２個百分點，繼續位於較高景氣區間

，製造業企業對市場發展前景總體保持樂觀。



＊假期效應消退，非製造業ＰＭＩ創１１個月新低＊



非製造業ＰＭＩ為５０﹒２％，創１１個月新低，主要原因是服務業景氣水平回落。受假期

效應消退等因素影響，服務業商務活動指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒８個百分點。與居民

出行和消費密切相關的服務行業上月受國慶假期帶動形成較高基數，本月指數高位回調；電信廣

播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於５５％以上較

高景氣區間，業務總量增長較快。此外，業務活動預期指數為５９﹒３％，比上月上升１﹒８個

百分點，表明多數服務業企業對未來行業恢復發展信心較強。

建築業商務活動指數為５５％，比上月上升１﹒５個百分點，升至較高景氣區間，建築業施

工進度繼續加快。業務活動預期指數為６２﹒６％，在高位景氣區間繼續上行，建築業企業對近

期市場發展信心穩中有升。（ｓｌ）

