《經濟通通訊社３０日專訊》據報中國第三艘航母福建艦已經開始對其電磁彈射系統進行「
靜載」發射測試，有記者提問就此向中國國防部提問，國防部新聞發言人吳謙回應指，福建艦目
前正在開展繫泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。（ｅｙ）
30/11/2023 16:38
《中國要聞》國防部：中國第三艘航母福建艦正在開展繫泊試驗
《經濟通通訊社３０日專訊》據報中國第三艘航母福建艦已經開始對其電磁彈射系統進行「
靜載」發射測試，有記者提問就此向中國國防部提問，國防部新聞發言人吳謙回應指，福建艦目
前正在開展繫泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。（ｅｙ）
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