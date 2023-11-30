《經濟通通訊社３０日專訊》據報中國第三艘航母福建艦已經開始對其電磁彈射系統進行「

靜載」發射測試，有記者提問就此向中國國防部提問，國防部新聞發言人吳謙回應指，福建艦目

前正在開展繫泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。（ｅｙ）

