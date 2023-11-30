《經濟通通訊社３０日專訊》在台灣，國民黨出動媒體大亨、政論名嘴趙少康為總統候選人

侯友宜的副手，但目前趙少康仍然是台灣「中國廣播公司」的董事長兼總經理，遭質疑違反台灣

的黨政軍條款。台灣的通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥表示，已經發函給中廣以及廣播公

會、電視協會、衛廣公會等單位說明，中廣目前未有回覆。

趙少康在１９８０年代活躍於台灣政界，９０年代卸任立委後投身媒體行業，除了主管中國

廣播公司外，還因在ＴＶＢＳ主持知名政論節目《少康戰情室》而保持知名度。２０２１年９月

趙少康重投政界，並與多名國民黨立委與縣市議員組成「戰鬥藍」，主打深藍牌。趙少康在成為

副總統參選人後已辭任《少康戰情室》主持，該節目亦統一改名為《ＴＶＢＳ戰情室》。



＊吳欣盈疑未棄美籍，當局將洽詢美方查證＊



至於民眾黨方面，總統參選人柯文哲的副手、新光集團千金吳欣盈遭質疑仍有美國國籍。台

灣當局表示，已收到中選會來函請求查證，將請駐外館洽詢駐在國協助查證，如有結果將轉知中

選會。

民進黨總統參選人為黨主席賴清德，副總統參選人為前駐美代表蕭美琴，目前民調結果處於

領先地位。（ｅｙ）（ｚｚ）

