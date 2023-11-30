【ＦＯＣＵＳ】「現實政治」的代言人、帝國主義戰犯、諾貝爾和平獎得主、「中國人民的

老朋友」……一生爭議無數的美國前國務卿基辛格（Ｈｅｎｒｙ Ｋｉｓｓｉｎｇｅｒ），周三

（２９日）以百歲高齡在康乃狄克州的家中離世。相比僅僅一天前離世的巴郡副主席芒格，基辛

格之死旋即引發「親者痛，仇者快」，背後是漫漫冷戰長河的權術和交鋒。



＊中美建交功臣，倡「唯利益永恒」＊



「基辛格還活著嗎？」當此問題在ｇｏｏｇｌｅ上經年不衰，當二戰後的風雲人物逐一湮沒

，直到本港時間周四上午，各大美媒終於能夠將儲備已久的「罐頭」稿件開封。

５月才獲中國最高層接見的基辛格，最為人津津樂道的外交成就之一，必定是１９７１年乘

著「乒乓外交」的東風，７月秘密前往北京談判，最終促成時任美國總統尼克遜１９７２年２月

歷史性訪華，中美於上海發表聯合公報，最終奠定美國１９７９年與中華人民共和國建交。

當時中美關係正常化的大背景，自然是美蘇冷戰和中蘇交惡，卻是標籤基辛格一生「極端現

實主義者」的直接寫照。他甚至仿照丘吉爾的名言稱，「美國沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵

人，只有利益（Ａｍｅｒｉｃａ ｈａｓ ｎｏ ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｆｒｉｅｎｄｓ ｏｒ

ｅｎｅｍｉｅｓ， ｏｎｌｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ）。」



＊「和平」美名 ＶＳ 「戰犯」駡名＊



１９２３年出生於德國，１５歲時在臭名昭著的「碎玻璃之夜（反猶暴動）」前夕隨猶太父

母逃離，前往紐約定居，１９５４年取得哈佛博士學位。１９６９年，「學而優則仕」的基辛格

進入白宮，出任尼克遜的國家安全顧問，並於１９７３年獲任命為國務卿。尼克遜１９７４年因

「水門事件」黯然下台後，基辛格續輔佐繼任總統福特直到１９７７年。

被福特稱為「美國曆史上最偉大的國務卿」的基辛格，一生交織「和平」的美名和「戰犯」

的駡名，回看他推動中美建交制約蘇聯，在美蘇核競賽精疲力盡之時推動簽署《不擴散核武條約

》，與越南秘密談判簽署《巴黎和平協議》結束美國在越戰的作戰角色，穿梭外交推動１９７３

年的中東戰爭停火談判……終極出發點都是基於美國最大利益的實用主義。他的一句「和平，最

終無非是通過霸權或力量均衡來實現」即是明證。



＊警告ＡＩ五年內成中美安全關鍵因素＊



亦正因為此，不難理解為何基辛格被稱作「戰犯」－－支持美軍在越戰期間對柬埔寨進行地

毯式轟炸（炸彈多達１１萬噸），縱容巴基斯坦軍政府對孟加拉人進行種族滅絕，暗撐智利政變

推翻民選的社會主義陣營政府，默許印尼入侵東帝汶……

跟特朗普上台時仍奉基辛格為座上賓不同，民主黨出身的前總統奧巴馬、左派元老桑德斯對

其相當不感冒。奧馬巴曾指，越戰期間美軍在柬埔寨、老撾投下的炸彈至今仍未清除，更導致混

亂、屠殺、獨裁從地獄現身，質疑基辛格的戰略如何促進美國的利益；桑德斯更指，基辛格是美

國現代歷史上最具破壞性的國務卿之一，「我很自豪地說他不是我的朋友。」

盡管充滿爭議，但基辛格對於中美「雙方都沒有太多政治讓步的餘地，任何對平衡的破壞都

可能導致災難性後果」、「人類命運取決於中美能否和睦相處，尤其是ＡＩ的快速發展，他們只

有五到十年的時間來找到（共處）方法」的主張，卻充滿睿智和警示。

