《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會浙江監管局分別對思美傳媒（深：００２７１２）

、董秘李子木採取出具警示函措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

據該局網站今日公開的相關文件，思美傳媒２７日午間公司選擇性回覆投資者的提問，稱「

抖音超市現階段由本公司代運營」；收盤後，又回覆投資者稱，「公司所稱代運營抖音超市，是

指公司代運營了抖音官方超市的官方直播間之一」。該局批評，思美傳媒答覆投資者提問時，未

準確、完整披露公司參與「抖音超市」業務的具體情況、對公司營業收入的影響等，違反《上市

公司信息披露管理辦法》的規定。

思美傳媒董事會秘書李子木也違反該《辦法》的規定，對上述行為承擔主要責任。

美思傳媒２７日午間作出「抖音超市現階段由本公司代運營」的誤導性回覆後，股價隨即漲

停。抖音電商盤後闢謠稱，網傳思美傳媒代運營抖音超市為不實消息，抖音超市業務為抖音電商

自運營。思美傳媒亦在互動平台上改稱，公司所稱代運營抖音超市，是指公司代運營抖音官方超

市的官方直播間之一。

深交所２８日向思美傳媒下發關注函，要求真實、準確、詳細說明開展與抖音超市相關業務

的具體情況。中國證監會２９日就同一事件對思美傳媒出具立案通知書，指其涉嫌信息披露違法

違規；同日思美傳媒收到浙江證監局的警示函。（ｓｌ）

