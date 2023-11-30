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AH股新聞

30/11/2023 17:46

《Ａ股動向》思美傳媒及董秘被浙江證監局出具警示函並錄誠信檔案

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會浙江監管局分別對思美傳媒（深：００２７１２）
、董秘李子木採取出具警示函措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。
　　據該局網站今日公開的相關文件，思美傳媒２７日午間公司選擇性回覆投資者的提問，稱「
抖音超市現階段由本公司代運營」；收盤後，又回覆投資者稱，「公司所稱代運營抖音超市，是
指公司代運營了抖音官方超市的官方直播間之一」。該局批評，思美傳媒答覆投資者提問時，未
準確、完整披露公司參與「抖音超市」業務的具體情況、對公司營業收入的影響等，違反《上市
公司信息披露管理辦法》的規定。
　　思美傳媒董事會秘書李子木也違反該《辦法》的規定，對上述行為承擔主要責任。
　　美思傳媒２７日午間作出「抖音超市現階段由本公司代運營」的誤導性回覆後，股價隨即漲
停。抖音電商盤後闢謠稱，網傳思美傳媒代運營抖音超市為不實消息，抖音超市業務為抖音電商
自運營。思美傳媒亦在互動平台上改稱，公司所稱代運營抖音超市，是指公司代運營抖音官方超
市的官方直播間之一。
　　深交所２８日向思美傳媒下發關注函，要求真實、準確、詳細說明開展與抖音超市相關業務
的具體情況。中國證監會２９日就同一事件對思美傳媒出具立案通知書，指其涉嫌信息披露違法
違規；同日思美傳媒收到浙江證監局的警示函。（ｓｌ）

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