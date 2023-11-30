《經濟通通訊社３０日專訊》遼寧省政協原黨組副書記、副主席孫遠良被控受賄、利用影響

力受賄合共逾１﹒８７億元（人民幣．下同），案件今日在河北省承德市中級人民法院一審公開

審理。孫遠良當庭表示認罪悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

承德市人民檢察院起訴指控，孫遠良利用其擔任遼寧省遼陽市委副書記、市長、市委書記、

遼寧省政協副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在徵佔土地、獲取貸款、職務調整等事項

上提供幫助，直接或通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣１﹒５９億餘元。

此外，孫遠良利用退休前擔任遼寧省政協副主席等職權或地位形成的便利條件，通過其他國

家工作人員職務上的行為，為相關單位在公司經營等方面提供幫助，直接或通過其子非法收受財

物，共計折合人民幣２８１６萬餘元。

６８歲的孫遠良去年４月受查，同年９月被開除黨籍。當時中紀委國家監委的通報指，孫遠

良的問題包括：對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；公器私用，在幹部選拔任用工作中為他人謀

利，嚴重破壞任職地區和單位的政治生態；道德敗壞，搞權色、錢色交易；自身不正，家風不嚴

，對家人失管失教；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、土地出讓等方面謀利，並

非法收受巨額財物，退休後仍不知止。（ｓｌ）

