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AH股新聞

11/12/2023 09:51

《駐京專電》李超：提升客戶參與度，推動期貨市場功能發揮

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》第１８屆中國（深圳）國際期貨大會召開
。中國證監會副主席李超作視頻講話時表示，切實維護期貨市場安全穩定運行。保障市場安全有
序，確保期貨價格發現快速、準確，持續做好風險監測和預研預判；健全市場功能，圍繞重大戰
略、重點領域和薄弱環節提供優質期貨服務；優化市場參與者結構，把服務產業客戶作為重中之
重，以提升產業客戶參與度為抓手推動期貨市場功能發揮。
　　李超表示，要明確金融具有功能性和營利性的雙重特性，其中功能性是第一位，要在服務實
體經濟中實現自身價值、在推動高質量發展中獲得合理回報。堅持防控風險的永恆主題，統籌業
務創新與安全，發揮專業優勢，立足專長開展特色化經營，為市場提供差異化產品。加強行業文
化建設，強化機構聲譽風險管理，構建期貨市場健康文化生態體系。
　　李超稱，落實監管主責主業，發揮好監管協同作用。要加強法治建設，持續做好期貨法配套
法規制度的「立改廢」工作；要著力提升提高監管效能；把握好監管的時度效，大力強化機構監
管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，依法規範和引導期貨行業健康發展。

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