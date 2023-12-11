《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》第１８屆中國（深圳）國際期貨大會召開

。中國證監會副主席李超作視頻講話時表示，切實維護期貨市場安全穩定運行。保障市場安全有

序，確保期貨價格發現快速、準確，持續做好風險監測和預研預判；健全市場功能，圍繞重大戰

略、重點領域和薄弱環節提供優質期貨服務；優化市場參與者結構，把服務產業客戶作為重中之

重，以提升產業客戶參與度為抓手推動期貨市場功能發揮。

李超表示，要明確金融具有功能性和營利性的雙重特性，其中功能性是第一位，要在服務實

體經濟中實現自身價值、在推動高質量發展中獲得合理回報。堅持防控風險的永恆主題，統籌業

務創新與安全，發揮專業優勢，立足專長開展特色化經營，為市場提供差異化產品。加強行業文

化建設，強化機構聲譽風險管理，構建期貨市場健康文化生態體系。

李超稱，落實監管主責主業，發揮好監管協同作用。要加強法治建設，持續做好期貨法配套

法規制度的「立改廢」工作；要著力提升提高監管效能；把握好監管的時度效，大力強化機構監

管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，依法規範和引導期貨行業健康發展。

