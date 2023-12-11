《經濟通通訊社１１日專訊》中證監上周五（８日）就《關於加強公開募集證券投資基金證

券交易管理的規定（徵求意見稿）》公開徵求意見，這標誌著公募基金行業第二階段費率改革工

作正式啟動。

根據《規定》，基金管理人管理的被動股票型基金的股票交易佣金費率原則上不得超過市場

平均股票交易佣金費率，高於該規定的公募基金應在三個月內下調交易佣金費率；大型公募基金

管理人通過一家證券公司進行證券交易的年交易佣金總額，不得超過其當年所有基金證券交易佣

金總額的１５％，規模較小的公募基金的分配上限則維持在３０％。

由於公募基金的特殊屬性，不能直接在交易所開立證券交易帳戶，因此公募基金會在券商的

賬戶上進行交易，為此需要向券商支付證券交易佣金，但這一佣金水平遠遠高於券商的其他客戶

，如散戶、大戶和保險資金。因此公募基金的證券交易佣金下調，無疑是大勢所趨。

業內人士指出，以２０２２年數據測算，公募基金股票交易佣金總額將由１８８﹒６８億元

（人民幣．下同）下降至１２６﹒３６億元，降幅為３３﹒０３％，每年為投資者節省

６２﹒３２億元的投資成本。

華夏基金總經理李一梅對內媒表示，２０２３年基金行業規模首次超過銀行理財，說明投資

者開始逐漸打破保本保收益的觀念，逐步接受淨值化理財的財富管理理念，公募基金費率改革的

啟動，讓利投資者，有利於持續推動公募行業的高質量發展。（ｌｃ）

