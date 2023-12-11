《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》浦發銀行（滬：６０００００）公布，近

日在上海召開支持民營企業高質量發展座談會。來自農業、紡織、鋼鐵、石油化工等國民經濟支

柱產業及新能源、生物醫藥、現代服務業等新興產業的１３家產業鏈龍頭企業代表參加會議。

浦發銀行黨委書記張為忠在會上表示，浦發銀行將與企業共同打造產業鏈、供應鏈生態體系

，抓好產業－金融生態建設；提升行業洞察能力，滿足各類企業金融需求並提供精準金融服務。

後續，浦發銀行將與企業建立定期交流機制，與企業形成聯合作戰模式，聚焦鏈主、聚焦產業行

業數字化，持續創新研發金融服務，不斷提升客戶體驗，為企業創造更多價值。

浦發銀行此前已推出服務民營企業的綜合化特色化金融服務方案，包括強化風險政策和機制

保障，建立「敢貸、願貸、能貸」的長效機制；進一步加大信貸資金支持，全力保障各類市場主

體中長期資金需求；堅決貫徹企業「減費讓利」要求，加大小微企業和個體工商戶各類手續費減

免力度；多渠道降低企業融資成本，持續做好民營企業續貸工作。

