《經濟通通訊社１１日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，今日收
到趙永剛提交的書面辭職報告，趙永剛因工作調動原因提出辭去公司董事、董事會發展戰略與
ＥＳＧ管理委員會委員以及在公司擔任的其他一切職務，並向董事會確認，其與公司及董事會並
無任何意見分歧。（ｋｋ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
11/12/2023 18:18
《國企紅籌》海通證券（０６０３０）：趙永剛辭任董事
《經濟通通訊社１１日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，今日收
到趙永剛提交的書面辭職報告，趙永剛因工作調動原因提出辭去公司董事、董事會發展戰略與
ＥＳＧ管理委員會委員以及在公司擔任的其他一切職務，並向董事會確認，其與公司及董事會並
無任何意見分歧。（ｋｋ）
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
下一篇新聞︰11/12/2023 18:01 《汽車新勢力》懂車帝回應華為長城吉利質疑測試標準：沒區別對待
11/12/2023 17:53 《一帶一路》沙特投資大臣與協鑫集團探討新能源產業布局等事宜
11/12/2023 17:46 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
11/12/2023 17:26 《駐京專電》北京１１月ＣＰＩ同比降０﹒３％，環比降幅擴大
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰