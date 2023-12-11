《經濟通通訊社１１日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，今日收

到趙永剛提交的書面辭職報告，趙永剛因工作調動原因提出辭去公司董事、董事會發展戰略與

ＥＳＧ管理委員會委員以及在公司擔任的其他一切職務，並向董事會確認，其與公司及董事會並

無任何意見分歧。（ｋｋ）

