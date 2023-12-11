《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長

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以國家主席習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，

著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，推動中國經濟回升向好，沿著高質量發展

航道篤定向前。



推進高質量發展，中國經濟篤定向前

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針對明年經濟工作，日前召開的中共中央政治局會議作出系列部署。專家認為，隨著一系列宏觀

調控和改革開放舉措有力實施，預計明年經濟將繼續實現質的有效提升和量的合理增長，沿著高

質量發展航道篤定向前。



中證監：切實維護期貨市場安全穩定運行

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中證監副主席李超９日在第１８屆中國（深圳）國際期貨大會上表示，期貨行業要切實提高政治

站位，強化金融報國情懷和政治擔當，切實維護期貨市場安全穩定運行，把握機構發展定位，提

升服務實體經濟質效，落實監管主責主業，發揮好監管協同作用。





《上海證券報》



中證監：切實維護期貨市場安全穩定運行

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中證監副主席李超９日在第１８屆中國（深圳）國際期貨大會致辭時表示，期貨市場堅持穩字當

頭、穩中求進，制度基礎不斷完善、品種體系持續優化、規模和質量穩步提升、市場影響力有所

增強，總體上實現了量的合理增長和質的有效提升。



２０２３滴水湖新興金融年度大會舉行

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１２月８日，２０２３滴水湖新興金融年度大會在上海臨港新片區開幕。會上，「中國（上海）

自由貿易試驗區臨港新片區股權投資集聚區」啟動。



政策面、基本面、資金面共振，資本市場獲有力支撐

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繼７月中央政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」後，監管部門在投資端、交易

端、融資端綜合施策，發力活躍資本市場。未來，隨著中國經濟延續企穩回升態勢以及政策持續

發力，資本市場有望與經濟修復共振。





《證券時報》



提高監管效能，維護期貨市場安全穩定運行

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近日，第１８屆中國（深圳）國際期貨大會召開，中證監副主席李超作視頻講話表示，切實維護

期貨市場安全穩定運行，確保期貨價格發現快速、準確，持續做好風險監測和預研預判。著力提

升提高監管效能，把握好監管的時度效，依法規範和引導期貨行業健康發展。



合肥「以投帶引」推動民營經濟追星趕月

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走近合肥，「以投帶引」的合肥國資平台產投模式、深厚的產學研積澱和共擔風險的創投氛圍等

，形成一股合力，推動民營經濟追星趕月。



４０多家公司加入增持回購陣營

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上市公司正掀起新一輪增持、回購潮。１２月１０日晚間，又有多家上市公司拋出增持或回購計

劃。截至發稿，披露增持、回購相關公告的上市公司已超４０家。其中，逾１０家公司計劃回購

金額上限超１億元人民幣。（ｌｃ）

