《神州經脈》中國１１月ＣＰＩ同比下降０﹒５％，為三年來最大單月降幅，較市場預期的

同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在負值區域。１１月中國ＰＰＩ亦同比下降３％，遜於預

期的跌２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，環比下降０﹒３％。Ａ股市場今日（１１日

）開盤後，恐慌情緒快速蔓延，白酒、石油板塊跌超２％，銀行、保險、地產等權重板塊集體瀉

，通縮陰影拖累滬綜指跌幅迅速擴大至超過１％，盤中再創一個半月以來低位，不過後來ＡＩ概

念及能源股升勢猛烈，加上午後券商股逆轉走漲，三大指數集體由綠轉紅且愈升愈急，滬綜指收

升０﹒７％，報２９９１﹒４點，直逼三千關，在過山車行情下滬指全日振幅高達２﹒２％；深

成指升０﹒８２％，創業板指更漲１﹒２５％。

陸股通流出一度近百億元（人民幣．下同），全日收窄至約３３億元。兩市全日成交

９１１５億元，按日縮水５﹒２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤大跌，跌破７﹒１８並逼近７﹒１９關口，午

後跌幅收窄，收報７﹒１７７０，較上個交易日４時３０分收盤價跌１６３點子，兩連跌，創

１１月１７日以來近一個月新低，全日在７﹒１７１８至７﹒１８８８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１６３，較上個交易日跌４０點子，與市場預測偏離再

度擴至５２７點，上個交易日報７﹒１１２３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國務院與財政部以侵犯人權為由，宣布對中國、伊朗及阿富汗等國家共３７人實施制

裁，其中兩名被制裁的中國官員是新疆伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪，以及中央

新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合。美國國土安全部亦以同樣理由將３間中企列入禁止進口

清單，包括中糧糖業、四川經緯達科技集團有限公司、安徽新雅新材料有限公司。中國駐美大使

館發言人劉鵬宇批評美方有關決定是基於謊言，中方堅決反對。中國外交部發言人毛寧亦炮轟美

方再次炮製散布涉疆的虛假敘事，以所謂新疆人權為借口，對中方的企業和人員實施非法制裁，

中方堅決反對，予以強烈譴責。



２﹒ 渣打證券（中國）有限公司今日宣布，已獲得中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券

期貨業務許可證》，獲准開展四類證券業務：證券經紀、證券自營、證券承銷、證券資產管理（

限於從事資產證券化業務），渣打證券計劃於２０２４年上半年正式展業。渣打集團亞洲金融市

場部主管、渣打證券董事長陳銘僑表示，堅信中國金融領域的開放會不斷推進，資本市場的樞紐

功能也會不斷增強，對全球投資者和金融機構的吸引力將不斷提升。



３﹒ 中汽協發布數據顯示，１１月汽車市場借助「雙１１」大促等消費浪潮，表現持續向好，

超出預期，汽車產量創歷史新高，銷量也接近３００萬輛。１１月汽車產銷分別完成３０９﹒３

萬輛和２９７萬輛，環比分別增長７％和４﹒１％，同比分別增長２９﹒４％和２７﹒４％。

１１月新能源汽車產銷分別完成１０７﹒４萬輛和１０２﹒６萬輛，月度產銷首次雙雙超過百萬

輛，同比分別增長３９﹒２％和３０％，市場佔有率達到３４﹒５％。中汽協認為，隨著政策效

果持續顯現，各地車展及促銷活動持續發力，加之企業最後一個月收尾衝刺，預計汽車產銷全年

有望創造歷史新高，超預期完成全年預測目標。



４﹒ 在阿里巴巴創辦人馬雲罕見開腔鼓勵員工後，京東創始人劉強東也發聲。據指一位京東運

營人員此前在內網發表千字長文，詳盡談到京東公司現存的一些問題，包括促銷機制過於複雜、

大促銷活動能動性較差、低價戰略落實不夠全面。京東創始人、董事局主席劉強東就回覆稱：「

出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟

們不會躺平。」劉強東還表示，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。



５﹒ 內地各城為鬆綁樓市調控扭盡六壬，以「沙縣小吃」聞名全國的福建省三明市出台了樓市

新政，其中沙縣區對小吃業主進行購房補貼，業主在本區購買新建商品住房以及非住宅商品房的

，按其土地和房屋成交價格的１％予以補貼，執行期限為２０２２年４月１日至２０２４年１２

月３１日，補貼可疊加。另湖北武漢市優化落戶政策，包括取消原購房落戶業務中「首次交易商

品房」以及購房面積、金額等條件限制，非該市戶籍人員只要在市內購買自有產權房屋，取得不

動產權證書或房屋所有權證書、土地所有權證書，房屋證載用途為住宅，即可申辦落戶。



６﹒ ２０２３華為花粉年會９日在松山湖基地舉行。華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能

汽車解決方案ＢＵ董事長余承東在會上透露，明年華為將推出非常有引領性、創新性、顛覆性的

產品，「到時候你可以看到我們怎麼樣能夠改寫這個行業的歷史」。余承東還預告，華為明年將

會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，「那將會是整個中國終端類操作系統裏真正的王者」。

另外，華為公司在８月底推出Ｍａｔｅ ６０手機，搭載７納米應用處理器，疑似突破美國的技

術封鎖。根據研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ最新調查結果顯示，華為的Ｍａｔｅ ６０

Ｐｒｏ手機使用了卓勝微的射頻切換器和昂瑞微公司的功率放大模組，以取代思佳訊、科沃等知

名美國供應商。



７﹒ 市場研究機構ＢＣＩ數據顯示，２０２３年１１月（第４４周－第４８周）中國市場智能

手機新機激活量２８７１萬台，同比增長１２﹒７％。其中，蘋果以２１﹒１％的市場份額位列

第一，小米佔比１８﹒３％位列國產品牌第一、總排名第二，激活量同比增長４４﹒１％，達

５２４﹒３萬台。榮耀、華為市場份額分別為１４﹒０６％、１４％。在４０００元以上高端市

場，蘋果、華為和小米市佔總額近九成。目前，中國高端手機市場呈現出「蘋果、小米、華為」

三強格局，小米與華為在高端市場快速崛起。



８﹒ 字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ將重返印尼電商市場。據《彭博》報道，ＴｉｋＴｏｋ和印尼

ＧｏＴｏ集團宣布，ＴｉｋＴｏｋ將投資逾１５億美元與ＧｏＴｏ旗下的印尼最大電商平台

Ｔｏｋｏｐｅｄｉａ成立合資公司，把印尼ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ業務與Ｔｏｋｏｐｅｄｉａ

合併。ＴｉｋＴｏｋ將獲得合資公司的７５％控制股權，在印尼營運ＴｉｋＴｏｋ電商業務。

ＴｉｋＴｏｋ電商將於１２月１２日印尼全國網購日重新上線。印尼今年９月禁止在社交媒體上

進行電子商務交易。ＴｉｋＴｏｋ於１０月初宣布，因應印尼電商新規而停止平台上的電商交易

。ＴｉｋＴｏｋ曾承諾在東南亞（包括該地區最大的經濟體印尼）投資數十億美元。（ｓｌ）

