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AH股新聞

11/12/2023 17:00

《鍾之日記》Ａ股過山車，港股沒搭上

　　《鍾之日記》１２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　國家統計局公布，１１月份ＣＰＩ同比下降０﹒５％，為３年來最大單月降幅，較市場預期
的同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在負值區域。至於１１月份中國ＰＰＩ亦同比下降３％
，遜於預期的跌２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，環比下降０﹒３％。
　　Ａ股市場開盤後，通縮陰影帶來的恐慌情緒快速蔓延，拖累滬綜指跌幅迅速擴大至超過１％
，盤中再創一個半月以來低位，不過後來ＡＩ概念及能源股升勢猛烈，加上午後券商股逆轉走漲
，三大指數集體由綠轉紅且愈升愈急，滬綜指收升０﹒７％，報２９９１﹒４點，直逼三千關，
在過山車行情下滬指全日振幅高達２﹒２％；深成指升０﹒８２％，創業板指更漲１﹒２５％。
　　Ａ股表現翻江倒海，背後可能有國家隊助力，曾被具有國資背景公司增持的南方中證國新央
企科技ＥＴＦ成交額有所放量。
　　陸股通流出一度近百億元人民幣，全日收窄至約３３億元人民幣。兩市全日成交９１１５億
元人民幣，按日縮水５﹒２％。
　　中央政治局日前召開會議，分析研究２０２４年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會
議。會議強調明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，
積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，同時加強經濟
宣傳和輿論引導。
　
＊港股險守萬六，後市難樂觀＊
　
　　Ａ股坐上過山車，但港股卻沒有參與到。開市後港股在內地通脹數據影響下先行大跌，一度
穿萬六關，低見１５９７２創逾一年新低，午後港股跌幅收窄，但最終仍跌１３２點或
０﹒８１％，報１６２０１，險守萬六，惟後市難言已站穩該位，主板成交超過９８７億元。
　
＊李寧買香港物業表信心，奈何市場不賣帳＊
　
　　李寧（０２３３１）今日大插水１４％，收報１８﹒３元，曾創１７﹒８８元的逾３年半新
低。市場對李寧突然宣布以約２２億元向恒基地產（０００１２）收購北角整棟商業大樓「港匯
東」作香港總部投反對票，而狂沽貨，李寧市值今日蒸發８０億元，足夠其買入４幢北角商廈了

　　李寧表示，收購該物業用作集團之香港總部，展現集團對香港的業務前景充滿信心，並標誌
其落實執行加強國際業務發展之計劃。該物業去年底止的資產淨值為２７﹒３２億元，而李寧委
任之獨立物業估值師在２０２３年１２月５日對該物業的估值則為２４﹒６億元，故是次交易折
讓約１０％，預計收購事項將於２０２４年１月２８日或之前落實完成。
　　不過，李寧此安排遭大行看淡，花旗分析師在報告中寫道，與派發特別股息或股票回購相較
，這種房地產投資不是最優的資本配置，特別是在中國運動品牌正處於管道去庫存的過程中。預
計短期內對李寧和中國運動品牌的負面情緒會更多。
　　大華繼顯直指，李寧收購與主業無關的資產，可能令公司財務狀況惡化，並狠批交易反映李
寧公司治理質素差，大削目標價６１％至１８﹒８元，投資評級由「買入」降至「賣出」。
　
＊砸鍋賣鐵救碧桂園，投資者有信心嗎＊
　
　　陷入債務違約的內房大佬碧桂園（０２００７），雖然參加了多家內銀座談會，不過外界對
其流動性狀況仍然不敢樂觀，公司上周五（８日）發文表示，集團董事局主席楊惠妍在１２月的
集團管理會議上表態：「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經
營的有效路徑」。楊惠妍提出，未來１２個月內碧桂園有保交付、保經營、保信用三項主要工作

　　２０２３年前１１個月，碧桂園集團累計交付房屋約５０萬套，累計交付面積達６０４３萬
平方米，不過碧桂園在年初提出保交付的目標是７０萬套，而如今現金流枯竭，完成交付目標已
經是不可能的任務，而展望明年碧桂園還有超過４０萬套的交付量功課要做，如果沒有活水資源
，碧桂園爛尾的問題可能無可避免。
　　而更讓外界擔憂的是，上月中央政治局會議還在談房地產問題，到了本月則已不再明確提及
，僅表示要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。到底中央會不
會對大型房企出手相救，不要說外界，可能對於決策層而言都是一個懸而未決的問題。
　　碧桂園股價繼續跌２﹒７％，報０﹒７３元；其他房企同跌，融創中國（０１９１８）瀉
８﹒９％，綠城（０３９００）跌３﹒８％，龍湖（００９６０）、雅居樂（０３３８３）跌
１﹒３％，萬科（０２２０２）軟０﹒１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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