《鍾之日記》１２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



國家統計局公布，１１月份ＣＰＩ同比下降０﹒５％，為３年來最大單月降幅，較市場預期

的同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在負值區域。至於１１月份中國ＰＰＩ亦同比下降３％

，遜於預期的跌２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，環比下降０﹒３％。

Ａ股市場開盤後，通縮陰影帶來的恐慌情緒快速蔓延，拖累滬綜指跌幅迅速擴大至超過１％

，盤中再創一個半月以來低位，不過後來ＡＩ概念及能源股升勢猛烈，加上午後券商股逆轉走漲

，三大指數集體由綠轉紅且愈升愈急，滬綜指收升０﹒７％，報２９９１﹒４點，直逼三千關，

在過山車行情下滬指全日振幅高達２﹒２％；深成指升０﹒８２％，創業板指更漲１﹒２５％。

Ａ股表現翻江倒海，背後可能有國家隊助力，曾被具有國資背景公司增持的南方中證國新央

企科技ＥＴＦ成交額有所放量。

陸股通流出一度近百億元人民幣，全日收窄至約３３億元人民幣。兩市全日成交９１１５億

元人民幣，按日縮水５﹒２％。

中央政治局日前召開會議，分析研究２０２４年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會

議。會議強調明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，

積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，同時加強經濟

宣傳和輿論引導。



＊港股險守萬六，後市難樂觀＊



Ａ股坐上過山車，但港股卻沒有參與到。開市後港股在內地通脹數據影響下先行大跌，一度

穿萬六關，低見１５９７２創逾一年新低，午後港股跌幅收窄，但最終仍跌１３２點或

０﹒８１％，報１６２０１，險守萬六，惟後市難言已站穩該位，主板成交超過９８７億元。



＊李寧買香港物業表信心，奈何市場不賣帳＊



李寧（０２３３１）今日大插水１４％，收報１８﹒３元，曾創１７﹒８８元的逾３年半新

低。市場對李寧突然宣布以約２２億元向恒基地產（０００１２）收購北角整棟商業大樓「港匯

東」作香港總部投反對票，而狂沽貨，李寧市值今日蒸發８０億元，足夠其買入４幢北角商廈了

。

李寧表示，收購該物業用作集團之香港總部，展現集團對香港的業務前景充滿信心，並標誌

其落實執行加強國際業務發展之計劃。該物業去年底止的資產淨值為２７﹒３２億元，而李寧委

任之獨立物業估值師在２０２３年１２月５日對該物業的估值則為２４﹒６億元，故是次交易折

讓約１０％，預計收購事項將於２０２４年１月２８日或之前落實完成。

不過，李寧此安排遭大行看淡，花旗分析師在報告中寫道，與派發特別股息或股票回購相較

，這種房地產投資不是最優的資本配置，特別是在中國運動品牌正處於管道去庫存的過程中。預

計短期內對李寧和中國運動品牌的負面情緒會更多。

大華繼顯直指，李寧收購與主業無關的資產，可能令公司財務狀況惡化，並狠批交易反映李

寧公司治理質素差，大削目標價６１％至１８﹒８元，投資評級由「買入」降至「賣出」。



＊砸鍋賣鐵救碧桂園，投資者有信心嗎＊



陷入債務違約的內房大佬碧桂園（０２００７），雖然參加了多家內銀座談會，不過外界對

其流動性狀況仍然不敢樂觀，公司上周五（８日）發文表示，集團董事局主席楊惠妍在１２月的

集團管理會議上表態：「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經

營的有效路徑」。楊惠妍提出，未來１２個月內碧桂園有保交付、保經營、保信用三項主要工作

。

２０２３年前１１個月，碧桂園集團累計交付房屋約５０萬套，累計交付面積達６０４３萬

平方米，不過碧桂園在年初提出保交付的目標是７０萬套，而如今現金流枯竭，完成交付目標已

經是不可能的任務，而展望明年碧桂園還有超過４０萬套的交付量功課要做，如果沒有活水資源

，碧桂園爛尾的問題可能無可避免。

而更讓外界擔憂的是，上月中央政治局會議還在談房地產問題，到了本月則已不再明確提及

，僅表示要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。到底中央會不

會對大型房企出手相救，不要說外界，可能對於決策層而言都是一個懸而未決的問題。

碧桂園股價繼續跌２﹒７％，報０﹒７３元；其他房企同跌，融創中國（０１９１８）瀉

８﹒９％，綠城（０３９００）跌３﹒８％，龍湖（００９６０）、雅居樂（０３３８３）跌

１﹒３％，萬科（０２２０２）軟０﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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