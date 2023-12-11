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AH股新聞

11/12/2023 10:04

《Ａ股焦點》大市震盪金融股不穩，中行Ａ、國壽Ａ等跌超２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》通脹數據顯著差過預期，１１月份ＣＰＩ同比下降０﹒５％，
為３年來最大單月降幅，Ａ股市場恐慌情緒快速蔓延，滬綜指跌幅迅速擴大至超過１％。
　　市場震盪，銀行股急挫，中國銀行（滬：６０１９８８）插水２﹒３％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）挫１﹒６％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌１﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒３％；保險股同受創
，中國太保（滬：６０１６０１）挫２﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒２％，中
國人保（滬：６０１３１９）跌２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒６％。
　　另外，據《新華社》報道，內地多間主要銀行自１１月以來，向非國有房企投放房地產開發
貸款３００多億元（人民幣．下同），其中近兩周投放１４０多億元。其中建行和農行，自１１
月以來分別投放貸款超過５０億元，中行則有超過４０億元。工行近兩周亦對非國有房企貸款新
增投放近５０億元，交行有３０多億元。（ｅｙ）

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