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AH股新聞

11/12/2023 14:34

《Ａ股焦點》傳媒板塊持續走強，世紀天鴻升１７％，多股漲停

　　《經濟通通訊社１１日專訊》傳媒娛樂板塊續走強，多個股漲停，世紀天鴻
（深：３００６５４）升１７％，出版傳媒（滬：６０１９９９）、山東出版
（滬：６０１０１９）、皖新傳媒（滬：６０１８０１）、龍版傳媒（滬：６０５５７７）紛紛
升停封板，中文傳媒（滬：６００３７３）漲近９％，上海電影（滬：６０１５９５）、華策影
視（深：３００１３３）等升幅居前。（ｒｙ）

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