《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》野村證券中國首席經濟學家陸挺上周五

（８日）在２０２３滴水湖新興金融年度大會上表示，明年中國經濟增速預計達到４％左右。

陸挺坦言，過去幾個月，政府在政策端繼續發力。但是目前來看，經濟下行的壓力確實客觀

存在。

他表示，挑戰主要來自以下幾方面：一是消費在未來幾個月反彈的力度可能會慢慢變小。二

是在房地產方面，儘管過去幾個月已經看到了好轉苗頭，但是各方面的指標顯示，房地產最艱難

的時候還沒有過去，房地產企業面臨的流動性比較緊張，房地產投資相對來說也比較弱。三是全

球經濟下行問題，美國、歐洲、日本接下來都很可能出現經濟增速的進一步下滑，明年中國以外

的全球經濟增速相對於２０２３年也會明顯下降，這會對中國出口造成一定的向下壓力。四是在

新能源汽車、電池、太陽能光伏等行業，今年中國企業無論是在產出還是投資方面都取得了非常

大的成就，但有些領域出現了產能過剩的現象，導致部分原材料和終端產品的價格快速下跌，可

能會影響明年的投資增速。

陸挺又指，在這麼多的挑戰之中，也要看到機會，具體體現在以下幾個方面：第一，房地產

市場明年或迎來出清機會，如果隨著關鍵問題解決，房地產市場有望觸底反彈。第二，基礎設施

建設方面，結合今年年底增發的國債，再加上明年更加積極的財政政策，將帶來基礎設施投資的

回報上升。第三，新興產業的投資方面，中國企業在不斷地創新，調整產品的布局和供給結構，

這也有助於國內經濟取得一個新的平衡。

