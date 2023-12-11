《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》東航（００６７０）

（滬：６００１１５）一周內發生兩起飛機故障事故。上周六（９日）上午，一架計劃由上海飛

往倫敦的東航ＭＵ５３３航班因機械故障返航，並在空中放油減輕重量。返航後，該航班已更換

飛機重新起飛飛往倫敦。

航班管家數據顯示，涉事航班的執飛飛機註冊號為Ｂ６５３８的飛機，機型為空客Ａ３３０

－２４３寬體客機，機齡為１２﹒１年。

網傳相關視頻顯示，事發時，機艙外機翼翼尖後緣噴火。飛機可能因為空中放油而出現噴火

現象。同時，執飛機長播報稱，該飛機由於機械故障無法按計劃飛往倫敦。

業內人士指，在大多數情況下，如果飛機在起飛後因故障要求著陸，此時著陸重量一般超過

飛機的最大著陸重量。機長為達到安全降落重量，會進行空中放油減輕重量。

不過，放油返航也說明此次故障並不十分緊急，飛機若發生特別緊急的情況，飛行員可以不

需要進行空中放油，立刻返回機場，進行超重著陸。

在此之前的１２月３日上午，東航一架從上海虹橋飛往香港的空客Ａ３３０－３４３飛機因

在飛行途中突發故障緊急備降廈門高崎機場。事發時，機身發生劇烈震動。最近發生故障的兩架

飛機同屬Ａ３３０系列，搭載同一型號發動機。

東航後續通報稱，公司上海虹橋前往香港一航班飛行過程中出現故障信息，為確保飛行安全

，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班於９時５９分安全落地。

另外，１２月７日，另一架從上海虹橋飛往北京的東航ＭＵ５１５３航班疑似因故障取消。

飛常准顯示，該航班原定於上午９點３０分起飛，於１１點１５分臨時取消，執飛飛機機型為空

客Ａ３３０－３４３。該飛機當天下午從北京飛往上海的對飛航班亦遭取消。

