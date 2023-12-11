《經濟通通訊社１１日專訊》國投資本（滬：６０００６１）上周五（８日）發布公告稱，

安信證券基於其戰略定位、品牌規劃與自身發展的需要，現將公司名稱由「安信證券」變更為「

國投證券」，並已於近日取得深圳市市場監督管理局換發的《營業執照》。

公告稱，此次更名既有利於豐富「國投」品牌內涵，又有利於安信證券及下屬子公司在國投

全業務鏈條上的價值互認，實現母子品牌協同效應，形成國投系品牌合力，共同提升、增強「國

投」品牌價值，更好地助力國投集團實業、金融板塊間的產融協同，擴大「國投」品牌影響力，

更好地服務國家戰略。

公開資料顯示，安信證券是國投資本的全資子公司，是國投集團控股的三級子企業。安信證

券成立於２００６年，原屬於中證監下屬中國證券投資者保護基金管理企業。２０１３年，國投

集團收購安信證券控股權，並通過重大資產重組置入國投資本。目前國投資本直接持有安信證券

９９﹒９９６９％的股份，並通過全資子公司上海毅勝持有安信證券０﹒００３１％的股份，合

計１００％。

國投資本２０２３年半年報數據顯示，截至報告期末，安信證券擁有５１家分公司、３１４

家營業部及６家全資控股子公司。（ｌｃ）

