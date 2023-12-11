《經濟通通訊社１１日專訊》據工業和信息化部消息，１２月１０日，中國工信部部長金壯

龍在北京會見沙特投資大臣法利赫。雙方就加強中沙兩國工業和訊息化領域合作進行交流。

金壯龍表示，中國正加快推進新型工業化，沙特資源豐富、市場廣闊，雙方合作潛力巨大。

中方願與沙方一道，推動兩國在新能源汽車、飛機、光伏、人工智能等領域合作取得更多成果，

共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定。

法利赫稱，沙特高度重視與中國開展工業和訊息化領域合作，希望未來雙方不斷擴大交流合

作，積極開展戰略對接，實現互利共贏發展。



＊商務部見法利赫：願續擴大貿易投資＊



中國商務部部長王文濤會見法利赫時表示，中方願同沙方持續擴大貿易投資、能源資源、基

礎設施、高新技術等領域合作規模。商務部指，雙方重點就落實兩國領導人共識、深化雙邊經貿

合作等交換意見，中沙全面戰略夥伴關係持續深化，雙邊經貿合作取得豐碩成果。

商務部引述法利赫表示，共建「一帶一路」倡議為雙邊經貿合作提供新動力，中國已成為沙

特實現「２０３０願景」值得信賴的夥伴。沙方希望進一步擴大雙邊貿易投資合作規模，願與中

方一道，不斷挖掘合作潛力，發揮互補優勢，攜手打造多元、持久的經貿關係，實現互利共贏。

（ｅｙ、ｒｙ）

