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AH股新聞

11/12/2023 08:50

《中國要聞》工信部：中方願與沙特推動新能源汽車等領域合作

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據工業和信息化部消息，１２月１０日，中國工信部部長金壯
龍在北京會見沙特投資大臣法利赫。雙方就加強中沙兩國工業和訊息化領域合作進行交流。
　　金壯龍表示，中國正加快推進新型工業化，沙特資源豐富、市場廣闊，雙方合作潛力巨大。
中方願與沙方一道，推動兩國在新能源汽車、飛機、光伏、人工智能等領域合作取得更多成果，
共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定。
　　法利赫稱，沙特高度重視與中國開展工業和訊息化領域合作，希望未來雙方不斷擴大交流合
作，積極開展戰略對接，實現互利共贏發展。
　
＊商務部見法利赫：願續擴大貿易投資＊
　
　　中國商務部部長王文濤會見法利赫時表示，中方願同沙方持續擴大貿易投資、能源資源、基
礎設施、高新技術等領域合作規模。商務部指，雙方重點就落實兩國領導人共識、深化雙邊經貿
合作等交換意見，中沙全面戰略夥伴關係持續深化，雙邊經貿合作取得豐碩成果。
　　商務部引述法利赫表示，共建「一帶一路」倡議為雙邊經貿合作提供新動力，中國已成為沙
特實現「２０３０願景」值得信賴的夥伴。沙方希望進一步擴大雙邊貿易投資合作規模，願與中
方一道，不斷挖掘合作潛力，發揮互補優勢，攜手打造多元、持久的經貿關係，實現互利共贏。
（ｅｙ、ｒｙ）

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