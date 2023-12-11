《經濟通通訊社１１日專訊》據《新華社》報道，內地多間主要銀行自１１月以來，向非國

有房企投放房地產開發貸款３００多億元（人民幣．下同），其中近兩周投放１４０多億元，涉

及工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）和交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）等。

報道指，自１１月１７日人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監聯合召開金融機構座談

會以來，多家商業銀行積極與房地產企業座談調研，加強銀企溝通協作，加大民營企業貸款投放

力度，五大國有大行亦主動與房地產企業加強政策溝通，保持民營房企房地產貸款平穩有序投放

。



＊工行近兩周新增投放近５０億元＊



其中建行和農行，自１１月以來分別投放貸款超過５０億元，中行則有超過４０億元。工行

近兩周亦對非國有房企貸款新增投放近５０億元，交行有３０多億元。

與此同時，股份制商業銀行也加大對民營房企的信貸支持力度。自１１月１７日以來，廣發

銀行累計投放開發貸款近１０億元。浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）１１月單月

實現房地產項目類貸款投放近５０億元，其中混合所有制及民營房企佔比超９０％。

據悉，還有多家銀行正加快推進已批復民營企業貸款落地，同時加大項目儲備力度，以實際

行動一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。（ｒｙ）

