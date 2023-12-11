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AH股新聞

11/12/2023 09:00

【內房困局】多間內銀上月起向民營房企投放超３００億元貸款

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《新華社》報道，內地多間主要銀行自１１月以來，向非國
有房企投放房地產開發貸款３００多億元（人民幣．下同），其中近兩周投放１４０多億元，涉
及工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）
（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行
（００９３９）（滬：６０１９３９）和交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）等。
　　報道指，自１１月１７日人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監聯合召開金融機構座談
會以來，多家商業銀行積極與房地產企業座談調研，加強銀企溝通協作，加大民營企業貸款投放
力度，五大國有大行亦主動與房地產企業加強政策溝通，保持民營房企房地產貸款平穩有序投放

　
＊工行近兩周新增投放近５０億元＊
　
　　其中建行和農行，自１１月以來分別投放貸款超過５０億元，中行則有超過４０億元。工行
近兩周亦對非國有房企貸款新增投放近５０億元，交行有３０多億元。
　　與此同時，股份制商業銀行也加大對民營房企的信貸支持力度。自１１月１７日以來，廣發
銀行累計投放開發貸款近１０億元。浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）１１月單月
實現房地產項目類貸款投放近５０億元，其中混合所有制及民營房企佔比超９０％。
　　據悉，還有多家銀行正加快推進已批復民營企業貸款落地，同時加大項目儲備力度，以實際
行動一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。（ｒｙ）

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